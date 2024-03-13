中職／樂天桃猿也要「攻蛋」！4月初對中信兄弟3連戰到大巨蛋開打
中華職棒（下稱中職）開幕戰即將於3月30日開打，樂天桃猿日前傳出主場因整修，很可能趕不上開季完工的情況，外傳球隊可能會有數場比賽移師到別的球場進行，新莊、天母和台北大巨蛋都是備案。據傳，樂天將會把4月5日到7日和中信兄弟的3連戰，安排到大巨蛋進行，這也確定職棒6隊都有在大巨蛋安排主場賽事。
記者黃建霖/綜合報導
中職樂天桃猿原本的主場桃園棒球場，目前因休賽季進行優化改善工程，季前聯盟賽務部和球團勘查，認為「草皮生長狀況不佳」，且完工後須進行相關安全檢測，因此確定無法在3月底前使用。
樂天2024年球季在3月31日、4月3-7的這6場賽事，必須變更比賽進行球場，而外傳「變更備案」可能就是會在大巨蛋。如果成真，那麼本季中華職棒中的6支球隊，都有在大巨蛋安排比賽。
目前3月31日的大巨蛋檔期，已經排有「龍象大戰」，樂天在當天的開幕戰應該不是在天母、就是在新莊，而4月3日和4日大巨蛋則有台鋼和中信兄弟的比賽，也無法安排。
而4月5日到7日，樂天將和中信兄弟進行3連戰，被認為是最有機會「攻蛋」的日期。樂天球團此前接受媒體採訪時表示，確實有針對球隊主場開幕戰場地進行備案討論，以防桃園球場無法完工的情況。
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