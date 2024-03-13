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高鐵票根別丟！飯店吃到飽「這1招」最高折1380元　買1送1爽爽吃

▲台北六福萬怡酒店內的敘日全日餐廳推出平日午餐優惠，雙人同行出示兩周內的乘車票根，即可依乘車票券金額現折當日餐費，最高可折1,380元，等於一人完全免費。（圖／六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店內的敘日全日餐廳推出平日午餐優惠，雙人同行出示兩周內的乘車票根，即可依乘車票券金額現折當日餐費，最高可折1,380元，等於一人完全免費。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北六福萬怡酒店內的敘日全日餐廳推出平日午餐「四鐵共構 共享美饌」優惠，即日起至4月30日雙人同行出示兩周內的乘車票根，即可依乘車票券金額現折當日餐費，若是拿高鐵票券，最高可折1,380元，相當於一人完全免費，可爽吃到南港超人氣Buffet吃到飽。台北喜來登館內十二廚自助餐廳則是即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，人氣龍蝦料理輪番上陣，餐檯升級不加價。

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坐落南港車站上方，為全台唯一集結捷運、高鐵、台鐵、客運轉運站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，酒店內的敘日全日餐廳推出平日午餐的優惠，即日起至4月30日雙人同行出示兩周內的乘車票根，即可依乘車票券金額現折當日餐費，拿高鐵票券的話最高可折1,380元，相當於免費就可爽吃吃到飽餐廳，從現切爐烤牛排、海鮮蝦蟹、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇等，多樣菜色都無限供應。

▲敘日全日餐廳餐檯菜色包含爐烤肋眼牛排，相當受歡迎。（圖／六福萬怡提供）
▲敘日全日餐廳餐檯菜色包含爐烤肋眼牛排，相當受歡迎。（圖／六福萬怡提供）
另外，迎接春暖花開出遊的好時節，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日也推出超值春遊住宿優惠，「怡享美味春遊假期」原價20,345元，超值優惠33折，只要6,699元，入住位於四鐵共構，坐享城市山景的台北六福萬怡酒店豪華客房一晚，除含翌日早餐外，再加碼贈送敘日全日餐廳Buffet午餐兩客，以及萬豪旅享家點數2000點，邀請民眾春遊饗樂，享受獨家優惠。

也有萬眾矚目的龍蝦吃到飽活動回歸，台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，人氣龍蝦料理輪番上陣，餐檯升級不加價；預付完成加碼再享每人1份「龍蝦海鮮桶」。菜色包含香辣吮指的「新加坡辣炒龍蝦」、濃郁松露香「松露龍蝦沙拉」、滋味鮮爽的「龍蝦海苔捲」以及全新推出、香料馥郁的「印度馬萊龍蝦海鮮咖哩」等誘人美味。菜色華麗升級不加價，提前預付完成加碼送澎派「龍蝦海鮮桶」，平日晚餐每位1,490元+10%起，就能享有「龍蝦自由」。

▲台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，預付完成加碼再享每人1份「龍蝦海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，預付完成加碼再享每人1份「龍蝦海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）

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