破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

「00940之亂」傳5日募破2000億元 　元大投信緊急澄清提醒這件事

▲元大台灣價值高息ETF（00940）因高配息、低股價等特性，吸引大批股民投資，傳5日募資輕鬆破2000億元。（示意圖／品牌提供）
▲元大台灣價值高息ETF（00940）因高配息、低股價等特性，吸引大批股民投資，傳5日募資輕鬆破2000億元。（示意圖／品牌提供）

記者魏妤庭／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）因巴菲特價值投資指標、月配息，再加上1股10元超低價，從3/11起正式開募就立即股民吸引高度關注，開募才2日傳已湧入資金超過1000億元，外界預估5天募資輕鬆破2000億元，創台灣ETF成立規模新紀錄。不過，元大投信今（13）日發新聞稿表示，公司依法不得公告申購金額，市場傳任何銷售數字都非正式數字，提醒投資人評估風險再投資。

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00940開募開始，就引發各界關注，第1天就募超過600億元，不少網友曬出自己投資匯款單據，有人解定存、抵押房子來買00940，甚至有網友指出，自己買100張真的是奈米戶。昨日更是傳金額超過1700億元，外界預估5天輕鬆募集超過2000億元，坐實法人戲稱的「巨嬰」、「一出生就長大」。

不僅如此，由於想買00940的人潮眾多，富邦銀行門口直接放告示牌，國泰證、玉山證券、永豐金證券等多家券商網路塞爆，更有通路商私下笑說這檔ETF是幫券商、銀行通路作系統測試，還有臨櫃客服壓力訓練。也有銀行行員網路貼文形容這是「00940之亂」。

經過了兩日「00940之亂」，元大投信今日發新聞稿指出，銀行、證券正式對外營業前發出聲明，強調00940是台股ETF，因此募集額度無上限，投資人可在募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，也可以在4/1預計掛牌日透過各券商買進參與。

不過，針對各大媒體與網路社群對募集規模高度關注，持續對募集規模有所臆測，或分享個人資金規劃方式以進行申購心得，元大投信表示，00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，成立後會在官網揭露基金淨值。另並未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規劃個人財務決策。

元大投信表示，00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，分散個股風險並參與台股長期成長，建議投資人應以此作為投資評估。申購前應詳閱基金公開說明書，充分了解產品特性，理性評估自身風險承受能力。

元大投信提醒，高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向之產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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