一生只能看一次！「超亮彗星」接近地球 最佳觀賞時間、方位出爐
睽違71年，名為「龐士-布魯克斯」（12P/Pons-Brooks）的彗星近日逐漸進入最佳觀測期，台北市立天文館表示，龐士-布魯克斯彗星將於4月21日最接近太陽，6月2日會最接近地球，目前亮度達到雙筒望遠鏡可觀察的範圍，且逐漸增亮中，只要天候良好，3月中旬至4月上旬的天黑後，就有機會在無光害處的「西北方低空」發現它。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館研究組技佐許晉翊表示，龐士-布魯克斯彗星是一顆軌道週期71年的彗星，它在去年7月20日時，突然增亮了100倍，主要是因為碎片及冰的羽狀物噴射到太空導致，而龐士-布魯克斯彗星的外形很像星際大戰中的「千年鷹號」，因此聲名大噪。
許晉翊說明，龐士-布魯克斯彗星過去在史書《明實錄》中，就有記載曾在1385年的回歸，這顆週期彗星，是人的一生只能一遇到一次的明亮彗星。
許晉翊表次，今年4月21日，龐士-布魯克斯彗星最接近太陽，6月2日最接近地球，4月21日通過近日點時，預估最高亮度可達4等，不過因爲太接近太陽而不易觀察，建議民眾把握3月中旬至4月上旬的天黑後，在無光害處，配合雙筒望遠鏡等設備輔助觀察，或許就能看見「絮狀的彗髮，甚至彗尾」。
值得得一提的是，4月8日時，北美將會出現日全食，當地的民眾很有機會拍攝出日食旁的龐士-布魯克斯彗星，屆時全球都有望看見龐士-布魯克斯彗星的完整樣貌。