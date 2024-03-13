虐童案延燒「女社工遭上銬」 蔡阿嘎嘆：非獵巫基層可解決
近日1歲男童遭保母虐死事件，引發外界譁然，更有不少藝人群起憤慨，隨著風波不斷擴大，陳姓女社工被死者家屬懷疑包庇保母惡行，也遭警方以過失致死、偽造文書等罪嫌移送法辦。許多網友都將戰火砲口轉向女社工，對此，社工系畢業的百萬網紅蔡阿嘎也發聲了，他強調沒有要力挺誰，但他也指出：「整個社會安全網的強化，絕不是獵巫一名基層小小社工就能解決！」
記者吳昕蓓／綜合報導
昨（12日）晚間陳姓女社工以30萬元交保，身為社工系畢業的蔡阿嘎，凌晨忍不住發文吐露心聲，坦言雖然因虐童案感到痛心，但不應該一竿子打翻整艘船，社工是否失職還需等待司法調查，「此時此刻在大家不知道的角落，仍有無數的社工24小時堅守崗位，守護著台灣的家庭。」
蔡阿嘎直言，造成如今社會問題並不是獵巫基層社工就能解決，而是更大環境的因素存在，「環環相扣的機制建構、資源人力的不足與篩選，整個社會安全網的強化」，一番肺腑之言引來超過5千人按讚認同，不少網友紛紛表示，「謝謝發聲！也不能一竿子打翻一船人，相信有愛心的人更多，只是害群之馬必須剃除」、「謝謝阿嘎為社工圈發聲！」、「阿嘎勇敢起來表態」。
然而也有網友持反面意見，「為何不能究責這位社工，她沒有盡到監督的責任讓孩子走了是事實」、「讓子彈飛一會吧」、「不需要拖全台社工下水，但是這位虐童案的陳社工就是有疏失致死問題，這是一碼歸一碼的事」、「這基層小小社工如果提供的資料，照片跟她的口供一致，檢警應該也不會收押，還冠上一個『偽造文書』之嫌」，再度掀起熱議。
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