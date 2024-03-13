影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

惡保母致死童未開重大兒虐會議？北市社會局：這兩個機關認不適用

▲北市社會局長姚淑文哽咽，呼籲社會應給社工更多支持。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.13）
▲北市社會局長姚淑文哽咽，呼籲社會應給社工更多支持。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.13）

記者呂炯昌／台北報導

新北市一名1歲男童遭兒福聯盟轉介的保母虐待致死案件震驚各界，外界質疑這起虐童案為何沒有啟動重大兒虐檢討會議？北市社會局今（13）日表示，衛福部保護司和社家署都認爲本案不適用，針對疏失，衛生局也提出提出一個7項守護計畫，希望未來能夠做得更好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日上午參訪台北家扶中心-中正服務處，會後受訪，媒體詢問小孩子死在北市的醫院，因爲小孩子當時一定會有外傷，醫院端一定會通報，北市社會局後續有沒有來做調查報告？蔣萬安表示，他瞭解社會局其實掌握情形，其實也有來發文給中央來了解，所以地方、中央都是有溝通。

北市社會局長姚淑文補充說明，在事件他們接到通報之後，因爲這一次的照顧者是保姆，並非所謂的一個親屬照顧者，或是直接同住的家屬，因此這個案件當時立即請示衛福部保護司，對該案是不是要立即做好重大兒虐檢討會議、討論、檢討報告等等。當時保護司就認爲不適用，其實並不是要迴避檢討報告，而是在整體在回報過程當中，這些所有事項，希望瞭解法規跟準則。當時在中央的衛福部保護司和社家署對於本案都認爲不適用，但是台北市也因這個案件的發生，社會局自行內部也提出檢討，所以也才會提出一個7項守護計畫，希望未來能夠做得更好。

媒體詢問民進黨發言人吳崢表示，規定一年訪是4次，但是他認爲受虐童是9月去，但應該9、10、11、12每個月都要去一次，他的1年4次的解讀是這樣，是否認為解讀是資訊有點錯誤，變成是甩鍋？

蔣萬安回應說，現在最重要的怎麼樣避免未來再有這樣的事情發生，不管是目前法規的規定，既有的流程跟程序，還有整個通報的機制，以及中央、地方、以及各個機構，包括他剛談到的可能的外縣市，可能是委託方，可能受託方、受託的保姆又在某一個縣市，其實大家一起要共同的建構一個也許聯防、通報或者是守護的sop，這個才是目前即刻要來做的。因爲現在還是有很多孩子正在受託，所以即刻的進行各項的訪視，而且馬上提高訪視的頻率。

姚淑文補充說，其實在本案上來講，因爲這個保姆其實是在111年10月之後有重新的領證，因此重新登記之後，按照規定，9月之前還有另外兩次的訪視記錄。但是因爲今天的這個孩子他是9月才入住到保姆家，所以社會局說的9月26日，是指的是他入住之後的第一次訪視的時間。所以完全是按照規定有完整的紀錄跟訪視的一個資料，所以這一點這個民進黨的資料跟陳述是錯誤的，他們也請民進黨更正，這一點應該要給所有的居託辛苦的人員是一個很大的肯定。

媒體追問，現在講說中央要建立機制，但是從保姆的培訓管理還有社工員的培訓，這個地方沒有責任嗎？蔣萬安表示，「對，所以市府即刻都來檢視。」所以剛剛也談到，對於保姆他整個認證、領證、考核、評鑑，會來檢視。另一方面也希望增加包括現在很多家長或家屬，他們希望能夠相互推薦的一個平臺或機制，這社會局會即刻我們來規劃，希望能夠馬上建立起來。


更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

虐嬰案社工遭上銬恐釀出走潮！蔣萬安：提供因公涉訟法律協助

惡保母虐死童！民進黨批北市訪視失靈　蔣萬安：現在不該政治攻防

惡保母虐死一歲嬰引眾怒！北市社會局坦承「社工敏感度不足」

惡保母虐嬰致死！北市社會局提「守護計畫」　7項改善領證制度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞