惡保母致死童未開重大兒虐會議？北市社會局：這兩個機關認不適用

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北市社會局長姚淑文補充說明，在事件他們接到通報之後，因爲這一次的照顧者是保姆，並非所謂的一個親屬照顧者，或是直接同住的家屬，因此這個案件當時立即請示衛福部保護司，對該案是不是要立即做好重大兒虐檢討會議、討論、檢討報告等等。當時保護司就認爲不適用，其實並不是要迴避檢討報告，而是在整體在回報過程當中，這些所有事項，希望瞭解法規跟準則。當時在中央的衛福部保護司和社家署對於本案都認爲不適用，但是台北市也因這個案件的發生，社會局自行內部也提出檢討，所以也才會提出一個7項守護計畫，希望未來能夠做得更好。
媒體詢問民進黨發言人吳崢表示，規定一年訪是4次，但是他認爲受虐童是9月去，但應該9、10、11、12每個月都要去一次，他的1年4次的解讀是這樣，是否認為解讀是資訊有點錯誤，變成是甩鍋？
蔣萬安回應說，現在最重要的怎麼樣避免未來再有這樣的事情發生，不管是目前法規的規定，既有的流程跟程序，還有整個通報的機制，以及中央、地方、以及各個機構，包括他剛談到的可能的外縣市，可能是委託方，可能受託方、受託的保姆又在某一個縣市，其實大家一起要共同的建構一個也許聯防、通報或者是守護的sop，這個才是目前即刻要來做的。因爲現在還是有很多孩子正在受託，所以即刻的進行各項的訪視，而且馬上提高訪視的頻率。
姚淑文補充說，其實在本案上來講，因爲這個保姆其實是在111年10月之後有重新的領證，因此重新登記之後，按照規定，9月之前還有另外兩次的訪視記錄。但是因爲今天的這個孩子他是9月才入住到保姆家，所以社會局說的9月26日，是指的是他入住之後的第一次訪視的時間。所以完全是按照規定有完整的紀錄跟訪視的一個資料，所以這一點這個民進黨的資料跟陳述是錯誤的，他們也請民進黨更正，這一點應該要給所有的居託辛苦的人員是一個很大的肯定。
媒體追問，現在講說中央要建立機制，但是從保姆的培訓管理還有社工員的培訓，這個地方沒有責任嗎？蔣萬安表示，「對，所以市府即刻都來檢視。」所以剛剛也談到，對於保姆他整個認證、領證、考核、評鑑，會來檢視。另一方面也希望增加包括現在很多家長或家屬，他們希望能夠相互推薦的一個平臺或機制，這社會局會即刻我們來規劃，希望能夠馬上建立起來。
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