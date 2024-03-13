麥當勞2024甜心卡今開搶！幾點開賣、怎麼買、怎麼用、期限一次看

迎國際早餐日！7-11早餐搭拿鐵31元、美式23元　超商茶葉蛋買1送1

▲7-11迎接國際早餐日，行動隨時取推出指定大杯咖啡加三明治組合優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11迎接國際早餐日，行動隨時取推出指定大杯咖啡加三明治組合優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

3月18日國際早餐日別忘記吃飽再上工！7-11限時於3月20日起推出咖啡搭早餐優惠，APP行動隨時取49元指定三明治搭配大杯拿鐵，3組特價240元，相當於購買三明治後只要再加31元爽喝大杯拿鐵，還有美式搭三明治3組215元，門市也有買濃萃咖啡、厚乳拿鐵第二杯半價。萊爾富則有今（13）日會員限定優惠，APP優惠活動專區可領取單顆售價13元的茶葉蛋享2顆特價18元的優惠券，平均單科只要9元，於門市出示兌換條碼時刷指定信用卡，再下殺茶葉蛋兩顆13元，相當於買1送1、

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜3月16日至3月20日

◾四季春純奶青／經典純奶茶任選買4送2

◾中杯精品美式／精品拿鐵任選買4送2

◾燕麥指定系列任選買4送2，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶

◾大杯拿鐵3杯加49元指定三明治系列商品3個

◾大杯美式3杯+49元三明治系列商品3個

指定三明治包含: 鮪魚洋芋溏心蛋三明治、小龍蝦沙拉蛋三明治、紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治

📍門市｜3月20日至4月2日

◾CITY CAFE濃萃系列或厚乳拿鐵享第二杯半價優惠

🟡萊爾富

📍APP｜3月13日限今天

會員可於3/13當天在Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取原單顆售價13元的茶葉蛋享2顆特價18元的優惠券（每名會員限領乙次，數量有限，領完為止，須於3/19前使用），平均單顆只要9元，現打6.9折，於門市出示兌換條碼結帳並刷聯邦信用卡，優惠更直接下殺2顆13元，相當於買1送1（共限量1,000名）。

▲萊爾富3月13日於Hi-Life VIP APP推出會員日優惠，會員憑券可享茶葉蛋2顆18元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富3月13日於Hi-Life VIP APP推出會員日優惠，會員憑券可享茶葉蛋2顆18元。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜即起至4月2日

◾大杯特濃美式第2杯10元（原價55元、特價33元）

◾大杯特濃拿鐵第2杯10元（原價65元、特價38元）

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