迎國際早餐日！7-11早餐搭拿鐵31元、美式23元　超商茶葉蛋買1送1

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📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／經典純奶茶任選買4送2
◾中杯精品美式／精品拿鐵任選買4送2
◾燕麥指定系列任選買4送2，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶
◾大杯拿鐵3杯加49元指定三明治系列商品3個
◾大杯美式3杯+49元三明治系列商品3個
指定三明治包含: 鮪魚洋芋溏心蛋三明治、小龍蝦沙拉蛋三明治、紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治
📍門市｜3月20日至4月2日
◾CITY CAFE濃萃系列或厚乳拿鐵享第二杯半價優惠
🟡萊爾富
📍APP｜3月13日限今天
會員可於3/13當天在Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取原單顆售價13元的茶葉蛋享2顆特價18元的優惠券（每名會員限領乙次，數量有限，領完為止，須於3/19前使用），平均單顆只要9元，現打6.9折，於門市出示兌換條碼結帳並刷聯邦信用卡，優惠更直接下殺2顆13元，相當於買1送1（共限量1,000名）。
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元（原價65元、特價38元）