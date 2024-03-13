被爆介入趙駿亞、女主播4年戀情！吳婉君怒回：跟我沒關係
45歲男星藝人趙駿亞熱愛戶外活動，透過好友威廉介紹，與體育主播女友秦于婷交往近4年，原本被看好會步上紅毯，未料他8日在社群平台發布分手文，宣布雙方好聚好散，週刊進一步爆料，兩人分開導火線是8點檔女神吳婉君，指她不顧趙駿亞已經死會，經常在社群發布合照公開示愛，介入別人戀情。吳婉君聽了相當火大，今（13）日怒發聲明駁斥，強調趙駿亞的戀情「開始跟結束都跟我沒有關係」。
記者江芷稜／綜合報導
趙駿亞熱愛運動，結交了一群好朋友，經常上山下海去玩，最近吳婉君多次曬出海邊遊玩美照，經常出現趙駿亞的身影，可見兩人頗有交情，雖然身邊都有一大群好友，據傳吳婉君的性感身材照，不少都是出自趙駿亞之手，關係看來並不一般。
趙駿亞如今人在花蓮，他向媒體承認與秦于婷分手半年多，會發告別文是因為送走兩隻愛貓，心情難免會失落，但雙方關係和平結束，並未交惡，這4年間對彼此都很忠誠，很感謝對方的陪伴，但他否認與吳婉君交往，週刊報導前也沒有向他求證，感覺不被尊重，「每一趴我都可以推翻它」。
目前忙碌拍攝民視八點檔《愛的榮耀》的吳婉君，則引用文人蘇軾的話「事不目見耳聞，而臆斷其有無，可乎？」憤怒澄清媒體報導她介入趙駿亞戀情，完全沒有事實根據，強調「他們的戀情開始跟結束都跟我沒有關係。一起出遊是正常且健康的活動」。
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