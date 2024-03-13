全民瘋ETF！網友關注的10大人氣排行出爐 00940沒入榜
2024第一季還沒過完，台股好消息頻傳，衝破兩萬點大關屢創歷史新高，而台股ETF也成為全民討論的投資話題，日前元大臺灣價值高息ETF（00940）募集首日飆破645億元，兩天申購飆破1700億，顯示民眾對投資的關注及對於理財的重視。社群平台公布10大人氣排行，網友查看ETF次數最高前10大分別是，00929、00919、00937B、00878、00680L、00687B、00712、00679B、00715L、00882等。近來火熱的00940因計算時間關係，尚未入榜。
記者許家禎／台北報導
根據台灣最大的投資討論社群平台股市爆料同學會的數據顯示，近期盤勢創新高，讓更多年輕人進站發問求大神解惑。據統計，日前台股ETF的受益人數已達652.5萬，受益人數排行冠軍由國泰永續高股息（00878）奪下，成為最多人收益的ETF，其次為元大高股息（0056）、 元大台灣50（0050）、復華台灣科技優息（00929）及群益台灣精選（00919）等，高股息ETF佔據了前五名中四個名次，顯示大部份投資人對配息的重視。
而根據站內用戶查看的ETF進行排序，Top1為復華台灣科技優息（00929），逾40萬人查看且關注人數達15萬人，其次則是群益台灣精選（00919），查看次數近30萬，接下來依次為群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、元大美債20正2 （00680L）等。可見台灣人對高股息、ESG和債券類型的ETF受投資人青睞。而近來超火熱的00940與00939，因計算時間是今年開始到3月11日，因此未入榜。
※【NOWnews 今日新聞
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