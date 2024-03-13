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台幣去年只貶0.09%！央行進場阻貶金額曝光　全年淨賣匯27億美元

▲中央銀行總裁楊金龍明（14）日將赴立法院進行報告，最新書面報告也曝光，去年央行淨賣匯27.7億美元，去年新台幣貶幅0.09%，比日圓。韓元及人民幣貶幅小很多。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行總裁楊金龍明（14）日將赴立法院進行報告，最新書面報告也曝光，去年央行淨賣匯27.7億美元，去年新台幣貶幅0.09%，比日圓。韓元及人民幣貶幅小很多。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行總裁楊金龍明（14）日將赴立法院財政委員會進行業務報告及備詢，書面報告也在今日出爐。楊金龍在報告中指出，為維持匯市運作順暢，央行去（2023）年進場調節，緩解新台幣兌美元貶勢，全年貶值0.09%，小於韓元的1.82%、人民幣1.98%及日圓7.03%，但央行也付出代價，全年淨賣匯27.7億美元，折合新台幣超過858億元。

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楊金龍表示，去年至今新台幣對美元略微貶值，相對主要貨幣匯率穩定 。去年年上半年，國內匯市美元供需大致均衡，央行淨賣匯8.8億美元，新台幣貶值1.37%。下半年，外資獲利了結台股併同股利匯出，央行進場調節淨賣匯18.9億美元，新台幣升值1.30%。 而2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣兌美元貶值0.09%，惟貶幅小於韓元、人民幣及日圓等主要貨幣。 

楊金龍進一步指出，今年以來，美國經濟及通膨仍具韌性，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示「不大可能在本年3月降息」，美元指數上揚，新台幣兌美元走弱。今年至3月11日新台幣兌美元貶值2.16%，貶幅小於澳幣的2.91%、泰銖的3.53%及日圓的4.02%等主要貨幣。 

楊金龍也坦言，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣兌美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，有利廠商的報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。 

不過，楊金龍也強調，央行外幣流動性充裕，今年2月底央行外匯存底為 5694 億美元，較去年底減少12億美元，主要反映央行為維持外匯市場秩序進場調節，以及主要貨幣對美元貶值之匯率變動因素。 去年底央行外幣流動性約為7403億美元，包括官方準備資產
5756 億美元、其他外幣資產346億美元、以及其他未來1年內可使用的外幣流動性941億美元。 

至於外匯存底與主權財富基金的相關議題，楊金龍也再次表態，「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」擬設立的外匯投資基金，是以公司設立，屬獨立營利的個體，與央行法第20條得設立的基金，性質迥異，且其目的與央行法定職權，顯有未合，故應獨立於央行法之外，且不宜由央行主管。

此外，他提到，修正央行法第20、33條亦無法達到草案擬設立主權財富基金的目的，宜以專法規範之。已開發國家設立主權財富基
金，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者，而去年5月立法院財委會舉辦之公聽會中，訂立專法亦為專家學者、相關政府部會代表與立法委員的多數共識。同月財委會審議，因出席委員多有不同看法，該草案並未討論即散會。另去年9月行政院已責成國發會研議我國設立主權財富基金議題。

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