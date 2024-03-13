電價漲定、水價也要跟著漲？王美花澄清：目前無調整計畫
電價擬漲，民怨炸鍋，民眾黨立委張啟楷今（13）日於經濟委員會質詢時表達「水電雙漲」的憂心，「水價就像變了心的女朋友，回不來了」，若水也跟著電一起調漲，恐造成「共伴效應」，影響民生物價與通膨，他要經濟部長承諾民生用電1000度以下不要漲，以及保證水價年底前不漲，王美花回應，水價調整要謹慎，會討論相關計畫，不過目前還沒有規劃要漲水價。
記者鄭妤安／台北報導
國家發展委員會先前評估，此次電價若上漲10%，消費者物價指數年增率（CPI），意即通膨率將增加0.12個百分點，加計間接效果，則漲0.2至0.3個百分點。
國民黨立委楊瓊瓔表示，電價調整時，PPI（生產物價指數）、CPI都會跟著增加，簡單來說，民眾不僅會受到直接性的電價影響，同時還要承受物價上漲壓力，等同雙重打擊。
她接續揭露，衛福部日前取消醫療機構掛號費上限，各大醫療院所紛紛喊漲，顯示政府一下達決策，大家立即開始應對，4月電價恐全面調漲的消息一出，就開始見到物價上漲情形，民生用電若調5%，調幅會成為19年來最高，CPI恐觸及通膨警戒線，如今又有媒體稱台水公司董事長李嘉榮之前透露正在研議調高水價，李嘉榮否認此事，指出只是媒體有在關心此議題，他並沒有表示今年有要調整水價。