剴剴案引爆社會眾怒！兒盟遭圍剿 衛福部開鍘「暫停收出養業務」
北市一名1歲半男嬰剴剴經社會局與兒福聯盟安置後，遭保母虐待致死，也引發民眾怒火、更有呼聲要求衛福部暫停兒盟收出養業務，對於這次案件，衛福部召開臨時記者會說明，並宣布暫停兒盟的收出養業務，並要求兒盟檢討內部服務流程、督導機制、查核機制。
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母都入監服刑、無法提供照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，但凱凱在2023年底出現呼吸困難而送醫，經醫師發現身上有多處傷痕、通報家暴事件，才讓整起事件東窗事發，但凱凱不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出。
衛福部次長李麗芬說明，針對這次事件，各界質疑兒盟處置失當，衛福部已發文暫停兒盟收出養，要求兒盟檢討內部服務流程、督導機制、查核機制，未提出檢討改進作為之前，先暫停新收養童，但已經在走程序的兒童，則持續相關業務，但要求有參與媒合的縣市政府，應扮演更積極的角色。
此外，李麗芬表示，衛福部將於15日針對這起事件召開檢討會議，也會要求兒盟在議會中一併要求提供檢討報告，看內容與改善作為是情況決定恢復與否。