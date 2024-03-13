虐童案王育敏噤聲被罵爆！今現身反批綠營「為廢死擋修法」
新北市1歲男童慘遭劉姓保母姊妹以殘忍手段凌虐致死，引發社會譁然，過去曾是兒盟執行長、現任董事的國民黨立委王育敏昨天因為第一時間未表態，臉書被網友灌爆。對此，王育敏今天受訪時再度強調，要求兒福聯盟召開專家檢討會議，還反批民進黨「過去反對虐童致死判死刑」。
記者林怡昕／台北報導
北市1歲男童凱凱去年9月經新北社會局和兒福聯盟轉介，安置在劉姓保母家中，卻慘遭凌虐毆打3個月慘死，王育敏因事件曝光後，第一時間未表態，反在臉書上貼出剪綵台中巨蛋照片，引爆網友怒火，事後才緊急在臉書發文稱，下周將會在立院衛環委員會召開相關會議，面對社會重大悲劇事件一定要深切反省與檢討，捍衛孩子的權益。
王育敏今早在立法院被問到此事，她再度表示非常痛心，認為要徹底檢討，她也要求兒福聯盟召開專家檢討會議，下周一她擔任衛環委員會召委，也會安排有關社會安全網制度疏漏進行檢討。
王育敏說，她已提出法案，對於這種兒童受虐致死的加害者，現行法律只判到無期徒刑，她認為應該要判到死刑，而她過去也曾提案，很可惜民進黨立委支持廢死運動，所以該法案在委員會討論時就沒有通過，她希望這次法案可以不分朝野支持，因為每一個兒童受虐致死的個案，都讓人痛心無比。