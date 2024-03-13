惡保母虐嬰致死！引爆全台眾怒　衛福部揭社會安全網「最大漏洞」

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因此，對於這次剴剴明明被包括在社安網範圍內、卻仍發生憾事，李麗芬說，衛福部深刻檢討，這次出現不同服務單位轉介過程，彼此合作不夠緊密，相關單位有些過早就放手這件事情，會繼續來請社安網夥伴積極加強宣導。
至於各界質疑，為何剴剴沒有被安排到「幼兒專責醫師」，衛福部醫事司副司長劉玉菁解釋，「幼兒專責醫師制度計畫」是行政院優化照護計畫的子計劃、性質屬於「補助計畫」，並非是法律強制要執行的安排與分配，屬於既有制度下再多一層保護的作法，也不屬於社安網範疇。
此外，醫事司說明，幼兒專責醫師制度於109年推動時，即請縣市政府衛生局將社會局所提供之脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案給專責醫師，定期關心個案健康與發育情況，然查詢收案系統，新北市及台北市政府衛生局，均未收到社會局將該受虐男童列入指定收案名單。
不過，李麗芬表示，相關政策屬於中央對地方的行政指導，衛福部已經在昨（13）日發文與縣市政府社會局，希望社會局了解有這樣的資源可以運用，並積極連結社政、衛政，將特殊情況的孩子列入指定收案範圍內。
李麗芬進一步指出，目前全台有468位待收養兒童，後續希望將收出養、保護安置、委託安置，相對脆弱性較高，家庭功能支持幾乎沒有孩子，由縣市政府更積極結合相關社政與衛政資源，將其原則上全部納入「幼兒專責醫師制度計畫」。
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