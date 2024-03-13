影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

惡保母虐嬰致死！引爆全台眾怒　衛福部揭社會安全網「最大漏洞」

▲衛福部今（13）日召開臨時記者會，說明北市出養童遭虐致死案件。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.13）
▲衛福部今（13）日召開臨時記者會，說明北市出養童遭虐致死案件。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.13）

記者林志怡／台北報導

北市一名1歲半男嬰剴剴，因為父母都入監服刑、無法提供照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，但凱凱在2023年底出現呼吸困難而送醫，經醫師發現身上有多處傷痕、通報家暴事件，才讓整起事件東窗事發，但凱凱不久後仍不幸死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出。

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衛福部今針對「出養童遭虐致死案件之策進方向說明」召開臨時記者會，衛福部次長李麗芬主持記者會表示，社會安全網的精神是「一主責、多協力」，希望網絡成員在自己位置上多做一些事，而不是轉到另一個單位就覺得可以放手，還是要追蹤對方服務到哪裡、有無確實接住案內個案。

因此，對於這次剴剴明明被包括在社安網範圍內、卻仍發生憾事，李麗芬說，衛福部深刻檢討，這次出現不同服務單位轉介過程，彼此合作不夠緊密，相關單位有些過早就放手這件事情，會繼續來請社安網夥伴積極加強宣導。

至於各界質疑，為何剴剴沒有被安排到「幼兒專責醫師」，衛福部醫事司副司長劉玉菁解釋，「幼兒專責醫師制度計畫」是行政院優化照護計畫的子計劃、性質屬於「補助計畫」，並非是法律強制要執行的安排與分配，屬於既有制度下再多一層保護的作法，也不屬於社安網範疇。

此外，醫事司說明，幼兒專責醫師制度於109年推動時，即請縣市政府衛生局將社會局所提供之脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案給專責醫師，定期關心個案健康與發育情況，然查詢收案系統，新北市及台北市政府衛生局，均未收到社會局將該受虐男童列入指定收案名單。

不過，李麗芬表示，相關政策屬於中央對地方的行政指導，衛福部已經在昨（13）日發文與縣市政府社會局，希望社會局了解有這樣的資源可以運用，並積極連結社政、衛政，將特殊情況的孩子列入指定收案範圍內。

李麗芬進一步指出，目前全台有468位待收養兒童，後續希望將收出養、保護安置、委託安置，相對脆弱性較高，家庭功能支持幾乎沒有孩子，由縣市政府更積極結合相關社政與衛政資源，將其原則上全部納入「幼兒專責醫師制度計畫」。

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