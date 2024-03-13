MLB／大谷翔平看魔術直呼：不可能！「方塊7」竟以神奇方式變出來

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道奇隊總教練Dave Roberts邀請魔術師Shlomo Levinger在春訓期間來到道奇隊更衣室，為大家帶來一些娛樂。Levinger為大谷表演了一個紙牌魔法，要求後者從一副牌中選擇一個數字和花色，大谷說：「方塊7」。
然後Levinger開始施展他的「魔術」，他連續開出4張Ace，之後又將牌轉向背面，上面就寫著4個英文字：「THE、SEVEN、OF、DIAMONDS」。而大谷翔平也對此感到驚奇，並像個孩子一樣笑著大喊「哇！不可能！」，之後也充滿敬意地向Levinger擁抱。
大谷翔平春訓表現出色 4支3、還扛出左外野2分彈
大谷翔平今（13）日在春訓對陣舊金山巨人繳出「猛打賞」演出，他擔任第2棒指定打擊，首局就敲出右外野安打，第二打席也再度敲安，雖然第3打席遭到三振，但大谷翔平在第4次打席掃出了左外野2分砲，總計大谷翔平此役4打數繳出3安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，賽後打擊率上升到5成79，攻擊指數高達1.705。
道奇隊將在3月20日、21日前往韓國首爾進行海外開幕戰，對上聖地牙哥教士隊，道奇隊官方社群帳號今日也分享一張大谷翔平「比愛心」的照片，並配圖寫下：「See you soon，Seoul」。Roberts受訪時表示，大谷翔平確定會打第一場，但第二戰還不一定能上場。
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