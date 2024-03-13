一粒撞臉黑嘉嘉！被封Wing Stars「顏值扛壩子」 IG粉絲暴增30倍
中華職棒「台鋼雄鷹」啦啦隊「Wing Stars」今年1月15日正式成軍，14人中除了南韓女神「最強外掛」安芝儇、「清純精靈」朴旻曙外，備受矚目的還有本土成員趙宜莉（一粒），長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉的她，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，熱身賽應援影片也征服挑剔的球迷，讓一粒的IG粉絲數短時間暴增30倍。
記者楊穎軒／綜合報導
一粒下個月將滿25歲，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，某些角度與混血女神黑嘉嘉有些相似，她去年參加Wing Stars海選，與海內外上百位女孩競爭，10月宣布晉級決賽，經過1個月的培訓脫穎而出，不少球迷早早關注這位潛力女孩，讓一粒的IG從1000多人追蹤，累積至今近4萬人，足足暴漲30倍。
其實一粒加入啦啦隊前是簽約小模，在Showgirl時期就有不少粉絲，正式成為Wing Stars後，球迷翻出她的IG照片和應援影片，驚豔大呼：「從台鋼徵選的時侯就有follow她了！覺得滿仙的」、「有正有推」、「臭臉超讚」、「電玩展看過本人，高冷仙氣十足又很可愛」、「跟黑嘉嘉一樣的仙氣」、「台鋼的王牌無誤」、「我知道台鋼可以看誰了」、「台鋼Wing Stars顏值擔當」、「為了她轉去看台鋼！」
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