南韓首位確診藝人回歸！700萬人力挺 請夏染疫有陰影：像罪人
南韓超人氣女歌手請夏2020年底時，因全球新冠疫情影響，成為第一個確診染疫的南韓藝人，在當時引起了南韓不少討論及恐慌，不少人在網路上大肆批評、撻伐請夏。近日，請夏帶著新單曲〈EENIE MEENIE〉回歸，在粉絲們的力挺下，短短不到2天就突破700萬人次觀看。請夏在受訪時談及當年染疫遭受到的攻擊，不僅受到南韓民眾不諒解地謾罵，自己的粉絲們也不相挺，坦言染疫之後因為這件事情產生了心理陰影，自曝當時感覺自己：「像罪人。」
記者張一笙／綜合報導
2020年請夏為了要治療肩膀的舊疾，因此在疫情肆虐期間仍要前往復健中心，當時的請夏除了復健之外，同時也在為新專輯的回歸做準備。沒想到請夏在復健訓練期間，復健中心出現確診者的消息，請夏馬上自發性地前往醫院進行新冠肺炎檢測，結果真的驗出陽性反應。請夏因此成了「南韓首位確診藝人」，使得她必須延後所有行程，並且進行11天隔離。
同時，在這段期間與請夏一同工作的家人、藝人、經紀人、相關工作人員，全都因此必須按照防疫規定進行病毒檢測。請夏回想時表示：「當時的我感覺像成了罪人一樣，也因為這件事，導致我沒辦法常常去人很多的地方。」坦言染疫一事讓她產生了心理陰影。
請夏2016年以限定組合《I.O.I》成員出道，2017年結束團體活動後以個人名義出道，被譽為時下「大勢唱跳歌手」。2023年請夏離開原經紀公司《MNH娛樂》後加入南韓知名歌手朴載範成立的《MORE VISION》，未料前經紀公司卻將她擁有500萬粉絲的IG及YouTube頻道全收走。近期，請夏先在全新YouTube頻道公開先導片〈I'm Ready〉，並在3月11日帶著她的新單曲〈EENIE MEENIE〉宣布自己強勢回歸，不到2天時間，〈EENIE MEENIE〉在YouTube的播放量就超過700萬人次。
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