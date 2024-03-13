MLB／憂！日籍強投前田健太直球最速僅145公里 主帥Hinch提看法
日籍強投前田健太，在休賽季以2年2400萬美元加盟底特律老虎（MLB），在今（13）日迎來熱身賽第3場登板，面對前東家明尼蘇達雙城主投4局狂送7次三振僅被敲出1安，終場老虎就以1:0擊退雙城，前田健太則是收下今年熱身賽首勝，但本場前田健太直球最速僅90.6英里（約145.8公里）令外界擔憂，對此主帥A.J. Hinch則表示，「認為前田健太的成功跟球速並不會有關係。」
記者張志宇／綜合報導
前田健太今共主投4局，用了65球、送出7次三振與2個保送沒有掉分，且僅在首局時被Alex Kirilloff敲出安打，全場最快球速來到90.6英里（約145.8公里），總計在熱身賽3場出賽皆為先發登板，共主投9局失掉3分、防禦率僅為1.86。
老虎球團預計在新球季讓前田健太擔綱先發，對此前田健太則透露，「理想情況下，我希望能再多投幾局，但我感受到身上有些疲勞，但我相信隨著賽季接近，我的直球速度將會提升。」
對於前田健太球速未能達到以往均速，老虎主帥A.J. Hinch則表示，「直球速度對他來說並不重要，他的變化球十分犀利，尤其是滑球，且他的控球優異，能將球控制在不同角度與位置，這就是他投球的藝術，所以我認為他的成功跟球速並不會有關係。」
現年35歲的前田健太，生涯在大聯盟拼戰7個球季，繳出65勝、49敗、防禦率3.92的成績，前田健太也曾在2021年9月動手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），讓他在2022年整季報銷，去年2023球季出賽21場，20場為先發登板，繳出6勝、8敗、防禦率4.23、送出117次三振的成績。