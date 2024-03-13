股匯為何不同調？央行總裁給答案 外資3階段投資行為說明一切
台股頻創新高，今（13）日也一度再站上2萬點大關，但股匯仍是不同調，新台幣兌美元再貶，只是為何股匯市會不同步？中央銀行總裁楊金龍明日將赴立法院財政委員會報告及備詢，他在最新出爐的書面報告給出答案，因為去（2023）年10月以來國內股、匯市走勢多由外資進出所主導，外資3階段投資行為也導致台北股、匯市從齊跌、齊漲再到現在的不同步，今年以來外資淨匯入68億美元並買超台股，但國際美元走強，外資匯入資金從事匯率避險比例增加，導致新台幣匯率走弱。
記者顏真真／台北報導
楊金龍指出，去年10月以來國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導 ，去年10月初至月底，美國聯準會（Fed）立場偏鷹，美債殖利率走揚，拖累美股回檔，外資於國內股市獲利了結，大幅賣超台股新台幣1371億元（約42億美元），並匯出股款及多數獲配股利，導致台北股匯市齊跌，這期間台股下跌2.16%，新台幣兌美元也貶值0.47%，。
不過，去年11月起至12月底，市場預期Fed政策利率觸頂，且最快將於今年上半年開始降息，市場風險情緒升溫，外資匯入資金並買超台股新台幣3920億新台幣（約124億美元），帶動台北股、匯市齊漲，其中台股指數上揚12.06%，新台幣兌美元升值5.48%。
今年至3月11日止，楊金龍表示，AI熱潮持續帶動美國科技類股、國內電子股及台股指數上揚，該期間外資買超台股1999億元（約64 億美元)，但同期間美債殖利率再次走升，帶動國際美元走強，美元指數因而上揚1.52%，主要貨幣兌美元多呈貶值，外資匯入資金從事匯率避險比率增加，新台幣兌美元貶值2.16%。
楊金龍也強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。，而去年初迄今新台幣兌美元貶幅於多數主要貨幣居中，且新台幣波動度較低。
根據央行統計，去年初至今年3月11日，新台幣對美元貶值2.25%，貶幅則小於澳幣的2.92%)、人民幣的3.24%、韓元的3.50%)及日圓的10.77%等主要貨幣。