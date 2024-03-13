女社工遭「上銬示眾」引爭議！北市警局長認錯：下午將對外說明
台北市一名年僅1歲半的男嬰剴剴，在等待收養期間由兒福聯盟媒合劉姓保母姐妹照顧，不料卻遭虐待致死，昨（12）日負責訪視的陳姓女社工被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦，不過過程中有不少民眾認為警方上銬違反比例原則，社會工作人員職業工會也在臉書發表聲明，嚴正抗議警方將社工上銬供媒體拍攝，對此，北市警局長張榮興今（13）日下午將召開記者會，針對本起事件進行道歉。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，男嬰剴剴於2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入，不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，至於斷牙則是因有磨牙習慣造成。
然而對此說法檢方並不採信，檢方複訊後向法院聲請羈押劉女，1月11日台北地方法院裁准。至於劉女的妹妹則於2月23日被約談到案，2月26日聲押獲准。
昨天家屬再發聲質疑，兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，認為訪視紀錄有造假可能。昨天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊；檢察官偵訊後深夜諭知以30萬元交保。
昨天晚間社會工作人員職業工會在臉書發布4點聲明，其中一點就是質疑警方上銬女社工是否具有正當性與符合比例原則，若對方以配合調查，警方有何理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝，詳細情形還有待台北市警察局長張榮興下午回應。