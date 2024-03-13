津棧負責人稱「蘇丹紅來自塑膠袋」 吳秀梅：無法接受
蘇丹紅食安危機持續擴大，各界要求中央主管機關補破網，檢調單位也持續追查，但涉案的津棧負責人的李彥廷稱，辣椒粉會有蘇丹紅「不排除塑料袋曬太陽產生的交叉汙染」的可能性，對此衛福部食藥署長吳秀梅直言，「扯塑膠袋滿牽強的，我們無法接受這個說法。」
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料，檢調也持續追查業者是否有組織犯罪情事。
相關案件迄今已有「保欣企業有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」與「佳廣國際貿易有限公司」、「葛瑞特洋菜企業有限公司」等4間進口業者輸入的中國辣椒粉產品，檢出有蘇丹紅，分別自中國廠商「河南三禾藥業有限公司」、「KAVIN SHIPPING LTD」、「柘城縣恒豐食品有限公司」等輸入。
然而，日前李彥廷日前表示，辣椒粉殘留蘇丹紅，「不排除塑料袋曬太陽產生的交叉汙染」的可能性，對此吳秀梅直言，「扯塑膠袋滿牽強的，我們無法接受這個說法。」