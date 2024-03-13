歐冠／梅西離隊後相隔4年首次重返8強！ 巴塞隆納3：1扳倒拿坡里
歐冠在今（13）日凌晨進行16強的第二回合賽事，由西甲巴塞隆納出戰義甲的拿坡里，兩方在第一回合戰成1：1平手。本場比賽巴塞隆納靠著20歲年輕小將羅培茲（Fermin Lopez）在15分鐘率先突圍破網，接著在3分鐘內坎塞洛（Joao Cancelo）又添一分，最終帶著領先以3：1擊敗拿坡里，在2020年後再次進歐冠8強，也是世界球王梅西（Leo Messi）離開球隊後的首次。
記者林之越/綜合報導
開場後15分鐘，巴塞隆納獲得左翼進攻機會，球隊明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）假裝做出接球姿勢，誘騙到防守者注意力後，讓球順勢傳到Fermin Lopez腳上，並趁著防守球員尚未回神之際迅速出腳，低角度射出地面球破網成功。
相隔不到3分鐘，巴塞隆納發起反擊快攻，邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）獲得一次單挑對手機會，作勢突破的假動作騙到對手，取得空擋後射門但不幸撞柱，還好緊跟其後的後衛Joao Cancelo補上射門，巴塞隆納再添一分，取得兩分優勢。
進入下半場後，雖然拿坡里靠著後衛拉赫曼尼（Amir Rrahmani）在比賽第75分鐘射入一球，獲得追平機會，但隨後又被Robert Lewandowski補進巴塞隆納的保險分，終場巴塞隆納在兩回合中以4：2擊敗拿坡里，在沒有梅西的狀況下，相隔4年後再度晉級歐冠八強。
巴塞隆納教頭哈維（Xavi Hernandez）在賽後訪問表示，這是作為巴塞隆納粉絲最幸福的一天，顯然對球員表現相當滿意。他補充道：「我們打出了非常全面的表現，無論是在有球或是無球的狀態，我對球員們的表現感到滿意，這是我們本賽季最好的比賽之一。」
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