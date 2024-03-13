賀瓏跨足廣播界拒訪舊愛龍龍！談陳俊翰事件留陰影：只能強顏歡笑
脫口秀主持人賀瓏主持《賀瓏夜夜秀》，因邀請副總統參選人趙少康擔任嘉賓，建立不錯關係，見他深受年輕人歡迎，趙少康特別邀請他到中廣開設廣播節目《瓏賀哩共》，上節目暢所欲言，不過，被問到是否邀請好友博恩及舊愛龍龍受訪，賀瓏低調婉拒，挑明不會再跟前女友同台，不過話鋒一轉，補充一句「除非對方要宣傳什麼」，婉轉不把話說死，也透露先前的陳俊翰律師事件留下陰影，畢竟是喜劇節目，只能強顏歡笑。
記者江芷稜／綜合報導
賀瓏主持政治脫口秀《賀瓏夜夜秀》，因來賓王志安嘲笑身障律師陳俊翰在選舉時被拿來炒作流量，遭到弱勢團體撻伐，節目贊助商紛紛喊退，一度釀成危機，還好綜藝大哥吳宗憲現身力挺，出席最後一集節目，最後順利過關。賀瓏坦言最近在娛樂圈「黑了」，這次訪談節目不涉足政治，會把重點放在娛樂人物上，前幾集找嘻哈圈好朋友美麗本人、葛仲珊、黃明志等人互動，降低被炎上的風險。
被問會不會找博恩或龍龍等知名人物，賀瓏自認每天都跟博恩在一起，給不了觀眾新鮮感，訪問機率較低，聽到龍龍名字愣了一下，隨即表明沒有再跟舊愛同台的想法。他還自爆前一天在林森北路主持脫口秀被狗仔隊偷拍，心裡非常慌恐，趙少康則鼓勵他不用怕，別擔心被炎上，「免驚啦，不管被讚美或謾罵，只要對方願意來留言就是好的，代表節目紅」。
賀瓏坦言陳俊翰律師事件多少留下陰影，他認為這件事與政治相關性很低，只是新聞媒體的標題，讓外界誤解事情的來龍去脈，當時心情難免低落，畢竟事件發生後還要錄製，「我自己內心有掙扎、只能強顏歡笑，當時還剩最後一集，所以沒有放棄，如果還剩5集，我可能就會想要放棄」。
他允諾粉絲未來還會製作第二季的《賀瓏夜夜秀》，主題則必須依照時間決定，「假如再開第二季的話，剛好有選舉的話，多少會為了流量碰政治，或是政治人物主動來接觸我，可能會有選舉話題，不然會以娛樂人物為主」，強調脫口秀會順應話題變動。
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