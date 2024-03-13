中信兄弟大巨蛋主場最貴3580元！內野1880元　創中職門票歷史紀錄

NBA／Kawhi Leonard又傷了！「跑坐皆不適」　快艇賠了夫人又折兵

▲NBA球星Kawhi Leonard又傳出傷情！洛杉磯快艇今（13）日以100:118輸給明尼蘇達灰狼，Leonard在比賽中因傷退場。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA球星Kawhi Leonard又傳出傷情！洛杉磯快艇今（13）日以100:118輸給明尼蘇達灰狼，Leonard在比賽中因傷退場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA球星Kawhi Leonard又傳出傷情！洛杉磯快艇今（13）日以100:118輸給明尼蘇達灰狼，球隊主將Leonard在比賽中因傷退場，根據洛杉磯本地媒體報導，他目前「跑、坐都不舒服」。快艇在少了Leonard之後，浪費22分領先遭到灰狼逆轉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《洛杉磯時報》記者Brad Turner報導，Leonard目前跑動和坐下都會感到不舒服，所以他才提前離開比賽，目前的情況診斷是胸廓痙攣（Thoracic spasm），這可能是由多種原因所引起的，包括突然扭傷或拉傷。

這對於快艇來說不是好消息，因為Leonard過去就有豐富的傷病史，而過去幾季快艇在季後賽折戟，也大多換他們幾名主力球員的受傷有關。Leonard在攻防兩端對於快艇的重要性不言而喻，儘管球隊打進季後賽的機率看起來很高，但若Leonard季後賽因此受到影響，他們的前景也難被看好。

快艇在全明星賽前一段時間曾經打出不錯的戰績，這也得歸功於本季Leonard健康狀況相對良好，目前只缺席了6場，場均可以貢獻24.0分6.2籃板和3.8助攻。快艇以41勝23敗在西區排名第4。

儘管Leonard今晚只打了12分鐘、得到6分，但快艇在比賽進行到第二節時，還一度以57:35領先22分，不過之後灰狼隊打出一波20:2的高潮，重新回到比賽中。第三節快艇只得到15分，第四節更是落後到達20分，總教練Tyronn Lue 在比賽還剩下4分08秒時叫了暫停，換下主力球員，投子認負。

灰狼新星Anthony Edwards此役攻下37分8籃板4助攻，灰狼主控Mike Conley斬獲23分，Nickeil Alexander-Walker得到28分。快艇則以Paul George的22分最最佳。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA強權卡位戰／溜馬不爽被看衰！擊潰西霸天雷霆　金塊將篡位？

NBA／Stephen Curry在2028選美國總統？本人笑回：不會那麼快啦

NBA／勇士至少要「再撐1場」！Curry不打獨行俠　最快對湖人復出

NBA／綠衫軍直指冠軍？121:99退拓荒者收本季第50勝　締1難得紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞