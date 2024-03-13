NBA／Kawhi Leonard又傷了！「跑坐皆不適」　快艇賠了夫人又折兵

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這對於快艇來說不是好消息，因為Leonard過去就有豐富的傷病史，而過去幾季快艇在季後賽折戟，也大多換他們幾名主力球員的受傷有關。Leonard在攻防兩端對於快艇的重要性不言而喻，儘管球隊打進季後賽的機率看起來很高，但若Leonard季後賽因此受到影響，他們的前景也難被看好。
快艇在全明星賽前一段時間曾經打出不錯的戰績，這也得歸功於本季Leonard健康狀況相對良好，目前只缺席了6場，場均可以貢獻24.0分6.2籃板和3.8助攻。快艇以41勝23敗在西區排名第4。
儘管Leonard今晚只打了12分鐘、得到6分，但快艇在比賽進行到第二節時，還一度以57:35領先22分，不過之後灰狼隊打出一波20:2的高潮，重新回到比賽中。第三節快艇只得到15分，第四節更是落後到達20分，總教練Tyronn Lue 在比賽還剩下4分08秒時叫了暫停，換下主力球員，投子認負。
灰狼新星Anthony Edwards此役攻下37分8籃板4助攻，灰狼主控Mike Conley斬獲23分，Nickeil Alexander-Walker得到28分。快艇則以Paul George的22分最最佳。
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