藍委找韓國瑜共同提案 柯建銘喊話傅崑萁「別陷院長於不義」
有媒體報導揭露，國民黨總召傅崑萁找正副院長韓國瑜、江啓臣共同為「環島高速鐵路建設特別條例草案」與「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」的提案人，對此民進黨立院黨團總召柯建銘今（13）日質疑，此舉嚴重違反議事中立原則，質疑2人是要為國會首開惡例嗎？根據《立院組織法》正副院長應本公平中立原則，奉勸韓國瑜撤簽提案、傅崐萁適可而止，「國民黨是國會最大黨，不是最大馬戲團。」
記者陳威叡／台北報導
柯建銘表示，正副院長與傅崑萁共同作為「環島高速鐵路建設特別條例草案」與「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」的提案人，此等嚴重違反議事中立，甚至是違法的行為，「韓院長、江副院長，兩位難道要為台灣的國會，首開惡例嗎？」
柯建銘指出，2016年11月25日，《立法院組織法》修正通過，明訂「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」試問韓國瑜，自己領銜提案，自己提案說明，自己主持朝野協商，自己主持院會審查，這樣如何議事中立？此例一開，往後國民黨的提案，全部比照辦理，可以如此公然違法嗎？
柯建銘提及，過往前院長蘇嘉全、游錫堃皆謹守分際，從來未曾逾越這條憲政紅線，難道只因過往韓國瑜競選總統時，曾經提過將國道6號打通中央山脈，延伸至花蓮，就忘記自己做為院長該守的法，忘記了自己身為國會楷模的責任嗎？
最後柯建銘表示，奉勸韓院長撤簽提案、傅崑萁總召適可而止，不要陷韓院長於不義，「國民黨是國會最大黨，不是最大馬戲團。」