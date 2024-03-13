官方認證！定期吃優格可降第二型糖尿病風險 美國FDA揭健康選法
健康愛好者又多了一個養生選擇！美國食品藥物管理局（FDA）近期發出聲明，表示已經有一定的科學證據顯示，每周食用至少2杯優格，可以有效降低第二型糖尿病的風險；並將允許製造商在廣告宣稱其療效。美國疾病控制與預防中心（CDC）則提醒，消費者購買時要注意成分，避免將含糖優格的高糖分吃下肚，反倒抵銷原有的營養。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
根據FDA在官方網站公告的內容顯示，製造商未來可以宣稱「每周至少食用2杯（3份）優格可能有助降低罹患第二型糖尿病的風險」。優格品牌「北美達能」（Danone North America）自2018年以來一直向FDA請願，認為攝入優格可以降低罹患第二型糖尿病的風險，局方花了5年審查資料，終於在今年認可優格的益處。
FDA強調，現階段關於優格與第二型糖尿病的研究證據依然有限，而且「食用優格可降低第二型糖尿病風險」這項說法並不適用於由杏仁、椰子和大豆等成分製成的非乳製品優格。
局方也擔憂，含糖優格的標示會誤導消費者攝取大量糖分，建議廠商謹慎考慮在高含糖優格的包裝加上這則標示，也提醒民眾不要將優格視為健康食品的唯一選項。
哈佛大學公共衛生學院（Harvard Schoolof Public Health）營養系博士Frank Hu則表示，優格富含蛋白質、礦物質和維生素，而且其含有大量活菌，可以減少發炎和胰島素阻抗。
CDC也提醒，儘管優格是降低第二型糖尿病風險的有益選擇，但它維持均衡的飲食習慣、定期的體育活動和健康的生活方式才是維持身體強健的基石。