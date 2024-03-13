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爭鮮員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：根本是天才

▲主打「低價」的本土迴轉壽司品牌「爭鮮」人氣也不輸日本品牌，用餐時間也是生意非常好。（示意圖／記者張勵德攝）
▲主打「低價」的本土迴轉壽司品牌「爭鮮」人氣也不輸日本品牌，用餐時間也是生意非常好。（示意圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

日式料理生魚片、壽司一直以來深受不少台灣人喜愛，近年來國內也進駐許多迴轉壽司品牌，每一家都有不同的特色來吸引顧客，然而其中主打「低價」的本土迴轉壽司品牌「爭鮮」，也是頗受歡迎，一直都有小資族、老饕想要吃迴轉壽司的首選。然而，就有爭鮮員工出面表示，透露店內用餐的「正確規則」，直言有一堆人都吃錯，貼文引起廣大迴響。

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有爭鮮員工在「Dcard」貼文指出，吃過爭鮮的人都知道，迴轉台的每一盤壽司都會蓋上保鮮蓋，那是為了衛生以及防止蚊蟲飛入的東西，而迴轉台上面也有放置保鮮蓋回收的桶子給大家丟，但是！一堆客人都把那個蓋子當作垃圾桶來使用，真的看不懂客人在幹嘛」。

▲原PO表示，現如今萬物皆漲，那為何「爭鮮都沒漲價」，也讓他大讚爭鮮「根本餐飲界的麥香奶茶」，豈料貼文一出，也有網友尷尬曝關鍵。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲爭鮮店員出面表示，壽司上面的保鮮蓋不要再拿來當垃圾桶以及碗使用！（示意圖／NOWnews資料照）
員工表示「爭鮮丟垃圾的是桌上前面的黑色垃圾桶，不是那個迴轉壽司的保鮮蓋！什麼鼻涕衛生紙、醬料包、蝦殼、毛豆殼通通都有人在丟.....那是我們回收擦拭過後還要再用的，請大家以後垃圾丟在小黑色垃圾桶好嗎？」

貼文曝光後，不少爭鮮員工心有戚戚焉表示「還有客人直接把蓋子當成碗在使用....油膩到根本直接丟掉」、「蓋子真的不是垃圾桶，每次看到心真的很累」、「終於有人出來說了，那是我們要回收利用的東西！請不要再丟垃圾到蓋子裡」、「還有很多客人喜歡拿保蓋當碗，請問是在哪裡看過底部有洞的碗呢？根本天才」、「看到客人拿保鮮蓋丟垃圾或是裝薑片或給小孩當碗真的會擦到想罵髒話」。

▲爭鮮迴轉壽司萬年不漲價，以一盤三十元的價格在迴轉壽司市場有自己的定位。（圖／記者張嘉哲攝）
▲爭鮮迴轉壽司每盤食物上面都有一個保鮮蓋，該保鮮蓋都會回收擦拭重新使用，收店也會清洗過，店員提醒民眾不要拿來當碗或者垃圾桶。（圖／記者張嘉哲攝）
爭鮮保鮮蓋SOP曝光！清潔、汰換都做到位

爭鮮員工出面透露：「基本上保鮮蓋回收之後，都會有一條專門擦拭保鮮蓋的抹布，那條抹布會噴上酒精擦拭，只會擦保鮮蓋而且不會擦其他的東西。等到晚上打烊的時候，所有的保鮮蓋都會清洗並且晾乾，而一個禮拜就會換全新的保鮮蓋，抹布也會做清洗跟汰換哦！」

迴轉壽司收垃圾方法大不同！藏壽司禁止丟入回收水道

事實上，除了爭鮮有提供小黑色垃圾桶之外，國內進駐的日式品牌「藏壽司」以及「壽司郎」都沒有提供垃圾桶，其中，壽司郎還好解決，因盤子吃完本來就要堆疊在桌上給店員結帳計算，因此垃圾可以丟在盤子上；但像是「藏壽司」因為要集盤子扭蛋，因此桌上通常沒有空盤可以丟，導致很多人把一些垃圾都塞到回收水道中，但這其實也是「錯誤的行為」哦！

▲壽司郎「感心回饋祭」新菜，即日起至3月10日，「炙燒特選星鰻」特價30元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎吃完盤子本來就要疊在桌上，垃圾比較有地方可以丟，不用放在桌上。（圖／記者蕭涵云攝）
總而言之，以爭鮮來說，保鮮蓋在打開之後，可以放回迴轉台的保鮮蓋回收桶，不要當碗也不要當垃圾桶，小垃圾桶非常好用！另外壽司郎就是丟在盤子中即可；至於藏壽司可以用濕紙巾先鋪在桌上，將垃圾放在桌面，如果垃圾數量比較多，可以在用餐期間請店員先幫忙收拾，那也是沒問題的！下回去吃這些迴轉壽司店家時，每個人都注意小細節，也能替店員省去許多不必要的麻煩哦！

▲在藏壽司用餐的時候，像是蝦尾、天婦羅屑、廚餘甚至是濕紙巾、芥末包等垃圾都是不能丟進盤子回收洞口的！（圖/Tik Tok）
▲在藏壽司用餐的時候，像是蝦尾、天婦羅屑、廚餘甚至是濕紙巾、芥末包等垃圾都是不能丟進盤子回收洞口的哦！（圖/Tik Tok）

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