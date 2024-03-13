爭鮮員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：根本是天才

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員工表示「爭鮮丟垃圾的是桌上前面的黑色垃圾桶，不是那個迴轉壽司的保鮮蓋！什麼鼻涕衛生紙、醬料包、蝦殼、毛豆殼通通都有人在丟.....那是我們回收擦拭過後還要再用的，請大家以後垃圾丟在小黑色垃圾桶好嗎？」
貼文曝光後，不少爭鮮員工心有戚戚焉表示「還有客人直接把蓋子當成碗在使用....油膩到根本直接丟掉」、「蓋子真的不是垃圾桶，每次看到心真的很累」、「終於有人出來說了，那是我們要回收利用的東西！請不要再丟垃圾到蓋子裡」、「還有很多客人喜歡拿保蓋當碗，請問是在哪裡看過底部有洞的碗呢？根本天才」、「看到客人拿保鮮蓋丟垃圾或是裝薑片或給小孩當碗真的會擦到想罵髒話」。
爭鮮保鮮蓋SOP曝光！清潔、汰換都做到位
爭鮮員工出面透露：「基本上保鮮蓋回收之後，都會有一條專門擦拭保鮮蓋的抹布，那條抹布會噴上酒精擦拭，只會擦保鮮蓋而且不會擦其他的東西。等到晚上打烊的時候，所有的保鮮蓋都會清洗並且晾乾，而一個禮拜就會換全新的保鮮蓋，抹布也會做清洗跟汰換哦！」
迴轉壽司收垃圾方法大不同！藏壽司禁止丟入回收水道
事實上，除了爭鮮有提供小黑色垃圾桶之外，國內進駐的日式品牌「藏壽司」以及「壽司郎」都沒有提供垃圾桶，其中，壽司郎還好解決，因盤子吃完本來就要堆疊在桌上給店員結帳計算，因此垃圾可以丟在盤子上；但像是「藏壽司」因為要集盤子扭蛋，因此桌上通常沒有空盤可以丟，導致很多人把一些垃圾都塞到回收水道中，但這其實也是「錯誤的行為」哦！
總而言之，以爭鮮來說，保鮮蓋在打開之後，可以放回迴轉台的保鮮蓋回收桶，不要當碗也不要當垃圾桶，小垃圾桶非常好用！另外壽司郎就是丟在盤子中即可；至於藏壽司可以用濕紙巾先鋪在桌上，將垃圾放在桌面，如果垃圾數量比較多，可以在用餐期間請店員先幫忙收拾，那也是沒問題的！下回去吃這些迴轉壽司店家時，每個人都注意小細節，也能替店員省去許多不必要的麻煩哦！