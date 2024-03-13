男嬰案炎上！朱立倫譴責衛福部擺爛 林俊憲：噁心的大人
北市男嬰遭虐死案引發社會譁然，保母凌虐手段令人髮指，對此國民黨主席朱立倫昨日砲轟衛福部擺爛，怒嗆官員下台。民進黨立委林俊憲則質疑消失的雙北市府呢？批朱立倫敢開記者會是「不要臉」，強調兒少議題不是政治攻防的工具，但很遺憾朱腦子只想著算計、想著卸責，「所謂『噁心的大人』，莫過於此。」
記者陳威叡／台北報導
對於朱立倫怒嗆衛福部喊「下台」，林俊憲質疑消失的雙北市政府呢？敢開這種記者會，只有三個字「不要臉」，虐童案這種刺痛人心的事件，本不應成為政治攻擊的題材，但朱立倫居然不要臉到出來開這種記者會，質疑台北市社會局呢？新北市社會局呢？國民黨身為兒福盟董事的王育敏呢？無恥到這種程度，令人嘆為觀止。
林俊憲解釋，社會安全網從來不是中央或地方單一角色就能做好的議題，衛福部身為上級指導機關，角色就是分配預算或擬訂政策目標，再由地方政府社會局去執行。國民黨既然什麼都要中央負責，那要一個毫無用處的北市府做什麼？原地解散算了。
林俊憲表示，最氣憤的是，朱立倫帶這種惡質風向，受害最深的是誰？不是中央，而是每一個可能正在面臨類似危險的孩子。只因為是國民黨執政，就刻意想要淡化雙北社會局的責任、包庇過失。不趁這個時機全面檢討，何時會再發生下一起？沒有人知道。
林俊憲強調，兒少議題不是政治攻防的工具，無論雙北社會局、衛福部甚至兒福盟，應該要是齊心協力的夥伴，努力補破網，與政治無關，但很遺憾朱腦子只想著算計、想著卸責，「所謂『噁心的大人』，莫過於此。」