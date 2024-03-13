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台中巨蛋3Q驚喜現身為這樁！陳柏惟笑：我從國中就到處揪咖打電競

▲前立委陳柏惟於台中巨蛋開工動土典禮，與美女議員張家銨合影。（圖／讀者提供，2024.03.13）
▲前立委陳柏惟於台中巨蛋開工動土典禮，與美女議員張家銨合影。（圖／讀者提供，2024.03.13）

記者顏幸如／台中報導

前立委陳柏惟前天現身台中市巨蛋開工典禮，大家原以為他去找男團玖壹壹等舊識哈啦，但動土儀式時他竟以貴賓身份執鏟，令眾人不解。原來他在2月底接任台中市電競委員會主委一職，陳柏惟說他從國中起就「到處揪咖打電競」，將延續熱情作為人生志業，讓中台灣選手發光發熱。

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▲陳柏惟日前從市議員江肇國手中接任台中市電競委員會主委。（圖／翻攝江肇國臉書，2024.03.13）
▲陳柏惟日前從市議員江肇國手中接任台中市電競委員會主委。（圖／翻攝江肇國臉書，2024.03.13）
陳柏惟11日下午早早就到了台中巨蛋開工典禮會場，先和即將上台表演的在地男團玖壹壹打招呼，由於地方上都知他與玖壹壹熟識，大家也不以為意。但接下來由台中市長盧秀燕主持的動土儀式，他竟以貴賓身份拿起金鏟子，令在場者訝異，交頭接耳問「3Q的貴賓頭銜，是傳說中的前立委嗎？」

其實他當天是代表台中市電競委員會參與活動，2月27日，他在台中市運動局副局長游志祥監交下，從市議員江肇國手中接任台中市電競委員會主委。江肇國表示，自己擔任主委期間，台中市拿到了全國最強成績，包括個人亞軍、團體與個人雙料冠軍。陳柏惟從學生時代就喜歡電競，到處辦比賽，擔任立委期間對電競的推動也不遺餘力，把電競委員會交棒給愛電競、能持續幫助電競發展的陳柏惟，是他當主委最後的完美任務。

▲前立委陳柏惟於台中巨蛋開工典禮動土儀式中，以貴賓身份執鏟。（圖／讀者提供，2024.03.13）
▲前立委陳柏惟於台中巨蛋開工典禮動土儀式中，以貴賓身份執鏟。（圖／讀者提供，2024.03.13）
2年前陳柏惟被罷免，在立院上班的最後一天成立「立法院台灣電子競技政策促進會」，並擔任榮譽會長，至今仍時常開實況和大家分享。陳柏惟說，自己從國中時期就到處揪咖打電競，會延續這份熱情作為人生志業，讓中台灣選手發光發熱。

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