名家論壇》吳崑玉／誰來治治新科立委們的大頭病？

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我們來做個腦洞假設好了。這個世界如果只有一個人，那他只有生存問題，根本沒有政治問題。如果只有兩個人，那只有衝突與妥協，支配與被支配間的調和，這是最基本的政治行為，即使是夫妻間也一樣。如果有三個人，衝突妥協不了就會去找第三人或公親說理去，於是有了「裁決」機制，這是「司法」的源起，長老的裁決也是原始部落社會最基本的政治功能。如果有四個人，公親可能拉幫結派，公說公有理，婆說婆有理，裁決不了還打群架，於是需要立個規矩，如此便有了「立法」，且有個部落大會來執行此一功能。至少到成吉思汗及其孫子蒙哥可汗時代，蒙古族各部落在哈拉和林召開的部族大會，除了推舉可汗，更重要的功能便是議決各種規範，然後一體遵行。等這個社會成長到五個人以上，超過原生家庭規模，才有了分工需求，於是產生了「行政」。雖說分工是兩人以上便必然產生的行為，但要到人口達一定規模以上，才會產生抽稅、使用共同經費等需求，錢多了才需要會計記帳，才會出現行政系統的芻形。
所以，立法權很大嗎？沒有司法裁決在先，刻在石碑上的法條也是死的；沒有行政權的財務支持與有效率的生產，立法者都餓死了，搶食物都來不及，誰管你法律規矩？現實上，三權既互相制衡，也得互相合作，所以需要一個平等的協調機制，而不是誰該凌駕於誰之上？
那新科立委為什麼提出那麼多國會擴權的法案呢？講白了，就是犯了「大頭症」，跟什麼憲法原理或政治學理都無關。這麼多年來，剛當上立委的人，幾乎沒有不犯大頭症的。你想想，原本被各級官員們管得死死的死老百姓，現在居然可以把部長、司長叫過來罵，那可有多威風？兩個月前還在學校趕評鑑資料，低聲下氣應付督考的教授，現在可以把教育部長叫過來一頓海削，這可有多解氣？！好一點的提出宏圖大願，差一點的公報私仇，完全不令人意外。但問題是，這樣的搞法能撐多久？反作用力有多大？離下次大選還有一千天，這種玩法能玩到下次選舉，不會被人看破手腳嗎？
管理學中有個「情境領導」理論，描述一個人擔任一個新職務，或接掌一個新任務時，必經的心理與行為路徑。在接到新職務的第一階段，充滿雄心壯志卻根本搞不清楚狀況，是低能力+高意願，此階段稱為D1，約會持續1-3個月。接著進入D2，低能力+低意願，因為各種挫折讓他想要離職，覺得自己根本不適合這個環境，約3-6個月。再來是D3，約一年，中高能力+變動的意願，得到成功便歡天喜地，但遇到挫折又跌到谷底。經過約2年後，此人才會成為真正的熟手與高手，稱為D4，高能力+高意願，足以獨當一面。
對應這四個階段，領導者要使用不同領導模式來應對與教導，才能將新進人員養成有用的大將。面對D1要用S1，命令式領導，跟新兵訓練一樣，逼他熟悉各種狀況，什麼可以做？什麼不可以做？對D2要用S2，教練式領導，高命令+高支持，鼓勵他堅持下去並成長。D3是關心式領導，有點像大型野放牧場，設邊界，但放其自由活動，適時予以提醒及關心。等到了D4熟手，才能讓其自由揮灑，創造業績。理論結構如附圖。
由此回頭看新科立委們的歷程，便不難發現問題所在。每個人新得到一個職位，都不免有大頭症，但此時主管與老鳥必須採取命令式領導，不能任其隨便亂搞，講一動做一動，分解動作完再連續動作。但出包立委的黨中央與黨團卻沒有任何有效的控制措施，於是D1以為他自己是D4，甚至搞成3D(Dirty、Danger、Disaster(骯髒、危險、災難))人物。其他人要不敬而遠之，就是睡覺睡得好好的，還得跳下床去救他。好吧！立委們都很大，無法命令，那至少該有個學長學弟制，手把手的進行教練式領導，讓新科立委快點上手，進入狀況，別再如此的體制內卻狀況外，老在被人嘲笑。
很多政治問題，背後其實是整個組織的管理問題，光嘲笑並不能讓事情變得更好，找出方法，才是走上正軌的道路。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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