特斯拉前進泰國設廠！高層強調東南亞重要性　中國比亞迪競爭

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，東南亞國家已成未來電動車的熱門市場之一，在美國需求放緩之際，可以為特斯拉提供龐大的客戶群。特斯拉市場開發高級主管羅漢·帕特爾 (Rohan Patel) 在X上發表的一篇文章中寫道：「東南亞無疑將成為未來幾年電池存儲和電動汽車普及的主要增長地區。」
帕特爾同時分享一篇Model Y電動車在馬來西亞完成首次交車的貼文，該名車主是第一位收到車的幸運兒。馬來西亞政府去年授予特斯拉在該國銷售汽車的許可證，並表示該公司也將在大馬建立大量的充電站。
特斯拉正面臨擴大市場的挑戰，並和東南亞諸國進行談判，而泰國是東南亞最大的汽車生產和出口國，泰國總理（Srettha Thavisin）去年9月時便曾與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面。他表示，自己用盡全力招待特斯拉高層，希望他們會愛上泰國，並指特斯拉高層在尋找約320公頃大的土地。
然而特斯拉也將面臨中國比亞迪電動車的競爭，比亞迪在東南亞市場狠狠超越競爭對手，佔據了該市場四分之一以上的比例。與特斯拉直接面對消費者的行銷方式截然不同，比亞迪與當地大型企業集團合作，使該汽車製造商能夠擴大影響力、測試消費者偏好並遵守該地區複雜的政府法規。
全球顧問公司「Counterpoint」分析指出，2023年第二季開始比亞迪在東南亞這塊雖然仍小但增長快速的電動車市場，擁有26%的市佔比，而特斯拉目前僅佔8％。