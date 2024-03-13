三峽山區驚見恐怖「溶屍」！賞螢火蟲民眾嚇壞報案 真相竟是這樣
日前有民眾在新北市三峽成福山區發現一具全裸溶屍，嚇得該名民眾立刻撥打110求救，由於遺體樣貌實在過於駭人，因此警方不敢大意，立刻派員前往封鎖調查，連分局長也親自到場指揮，所幸調查後發現，該具溶屍是4年前上映的電視劇「誰是被害者」所用的道具，這才結束一場驚魂記。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓男子原本計畫在昨天傍晚帶著家人前往成福山區看螢火蟲，但行經山路時，卻赫然發現溪邊被圍上黃色封鎖線，定睛一看裡面竟還有具屍體，嚇得他趕忙拿出手機打電話報案。
警方獲報後，第一時間派員前往，連分局長也不敢大意親自到場指揮，初步調查該具溶屍頭顱、身軀及骨盤下肢均清晰可辨，且雙手呈現反綁狀態，身上還有多處黑色穿刺傷，一度讓處理的警員認為案情不單純，還好其中一名鑑識人員採證時，突然發現屍體邊散落的證物袋、刑案卷宗，上頭寫著「平霖市警局」，這才聯想到「誰是被害者」這部影集。
事後警方從清潔隊員得知，原來該批垃圾早在2月9日就已經打撈上岸，但由於拍片劇組說的不清不楚，因此清潔隊才會暫時先用封鎖線圍住證據，後續將釐清到底是劇組還是外包的清潔公司亂丟廢棄物，並函請新北市政府環保局依法開罰。