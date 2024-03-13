1歲嬰遭保母虐死！社工遭上銬挨轟　北市警局長：審酌情節欠周到

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昨天家屬再發聲質疑，兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，認為訪視紀錄有造假可能。昨天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊；檢察官偵訊後深夜諭知以30萬元交保。
晚間社會工作人員職業工會在臉書發布4點聲明，其中一點就是質疑警方上銬女社工是否具有正當性與符合比例原則，若對方以配合調查，警方有何理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝。對此，台北市警察局長張榮興今天下午大動作召開記者會，向各界致歉。
張榮興表示，昨天偵辦兒虐案接受台北地檢署的指揮，持核發搜索票、拘票，前往帶回陳姓社工做筆錄，訊後解送的過程中，予以佩戴帽子跟口罩維護其隱私，針對各界質疑使用戒具部分，審酌案情確實有未符合比例原則、欠缺周到，將針對帶隊的小隊長將議處申誡，未來該案也將做為案例，加強教育訓練。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110