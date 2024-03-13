1歲童慘遭兒盟保母虐死案！女社工涉2罪移送北檢　上銬畫面曝光

1歲嬰遭保母虐死！社工遭上銬挨轟　北市警局長：審酌情節欠周到

▲北市1歲嬰遭虐死案，警方對陳姓社工上手銬挨轟，北市警局長張榮興今（13）日下午召開記者會說明。（圖／記者葉政勳攝影）
▲北市1歲嬰遭虐死案，警方對陳姓社工上手銬挨轟，北市警局長張榮興今（13）日下午召開記者會說明。（圖／記者葉政勳攝影）

記者孫唯容／綜合報導

台北市一名年僅1歲半的男嬰，在等待收養期間由兒福聯盟媒合劉姓保母姐妹照顧，豈料卻慘遭凌虐致死，昨（12）日負責訪視的陳姓女社工被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦，不過過程中有不少民眾認為警方上銬違反比例原則；對此，北市警局長張榮興召開記者會致歉，他表示，雖然上手銬沒有違法，但是沒有審酌當事人的情形，未來將成為案例教育。

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據了解，男嬰在2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入，不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，至於斷牙則是因有磨牙習慣造成。

昨天家屬再發聲質疑，兒盟社工都有前往家訪為何沒發現男嬰受虐，認為訪視紀錄有造假可能。昨天檢方指揮警方搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊；檢察官偵訊後深夜諭知以30萬元交保。

晚間社會工作人員職業工會在臉書發布4點聲明，其中一點就是質疑警方上銬女社工是否具有正當性與符合比例原則，若對方以配合調查，警方有何理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝。對此，台北市警察局長張榮興今天下午大動作召開記者會，向各界致歉。

張榮興表示，昨天偵辦兒虐案接受台北地檢署的指揮，持核發搜索票、拘票，前往帶回陳姓社工做筆錄，訊後解送的過程中，予以佩戴帽子跟口罩維護其隱私，針對各界質疑使用戒具部分，審酌案情確實有未符合比例原則、欠缺周到，將針對帶隊的小隊長將議處申誡，未來該案也將做為案例，加強教育訓練。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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