BLACKPINK Rosé遭質疑「進廠維修」 出席奧斯卡派對墨鏡戴牢牢
BLACKPINK不僅在南韓有超高人氣，在歐美各地也十分活躍，甚至一舉打破「辣妹合唱團」的巡演紀錄，一舉以42億新台幣刷新世界巡演最高紀錄，成員的一舉一動都是時下年輕人競相模仿的對象。近日，成員之一的Rosé驚喜現身奧斯卡頒獎典禮派對，期間全程牢牢戴著墨鏡，不少粉絲們都猜測Rosé是不是眼睛「進廠維修」，一時之間引起不少人討論。
記者張一笙／綜合報導
Rosé作為Saint Laurent的品牌大使，受邀在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮會後的派對中現身，讓不少粉絲們都感到十分驚喜。只見Rosé一襲焦糖色的連身禮服，貼身剪裁搭配帶有光澤感的布料，在紅毯上盡顯優雅氣質，背後更是有小巧思，性感的露腰設計，讓她的禮服在典雅間還帶有一絲嫵媚。但比起Rosé的禮服，粉絲們似乎對她全場戴著的墨鏡更加感興趣，不少粉絲都猜測Rosé是不是近期有針對眼睛「進廠維修」。
有眼尖的粉絲發現，Rosé近期在每場公開活動上都戴著墨鏡，從上個月生日到米蘭時裝週，甚至到奧斯卡會後派對，都能看到她戴著墨鏡的身影。事實上，這副墨鏡同樣出自品牌Saint Laurent ，這副墨鏡是黑色的「SL 461 BETTY」，官網定價15,300元。
也有不少粉絲翻到Rosé其實也有在奧斯卡派對中拿下墨鏡的照片，去對比過去的照片發現眼睛並沒有任何動過刀的痕跡，只能說，Rosé作為Saint Laurent的品牌大使，不惜背負著粉絲們的質疑，也要努力在推廣自家代言產品上下不少功夫。
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