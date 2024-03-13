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BLACKPINK Rosé遭質疑「進廠維修」　出席奧斯卡派對墨鏡戴牢牢

▲Rosé驚喜現身奧斯卡派對，在派對全程墨鏡戴牢牢，有不少粉絲質疑她是否「進廠維修」。（圖／翻攝自X）
▲Rosé驚喜現身奧斯卡派對，在派對全程墨鏡戴牢牢，有不少粉絲質疑她是否「進廠維修」。（圖／翻攝自X）

記者張一笙／綜合報導

BLACKPINK不僅在南韓有超高人氣，在歐美各地也十分活躍，甚至一舉打破「辣妹合唱團」的巡演紀錄，一舉以42億新台幣刷新世界巡演最高紀錄，成員的一舉一動都是時下年輕人競相模仿的對象。近日，成員之一的Rosé驚喜現身奧斯卡頒獎典禮派對，期間全程牢牢戴著墨鏡，不少粉絲們都猜測Rosé是不是眼睛「進廠維修」，一時之間引起不少人討論。

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▲因為BLACKPINK的超高人氣，她們的一舉一動都是時下年輕人競相模仿的對象，Rosé滑順的金髮，也是不少女性嚮往的髮色。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲因為BLACKPINK的超高人氣，她們的一舉一動都是時下年輕人競相模仿的對象，Rosé滑順的金髮，也是不少女性嚮往的髮色。（圖／翻攝自Rosé IG）
Rosé作為Saint Laurent的品牌大使，受邀在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮會後的派對中現身，讓不少粉絲們都感到十分驚喜。只見Rosé一襲焦糖色的連身禮服，貼身剪裁搭配帶有光澤感的布料，在紅毯上盡顯優雅氣質，背後更是有小巧思，性感的露腰設計，讓她的禮服在典雅間還帶有一絲嫵媚。但比起Rosé的禮服，粉絲們似乎對她全場戴著的墨鏡更加感興趣，不少粉絲都猜測Rosé是不是近期有針對眼睛「進廠維修」。

▲Rosé現身奧斯卡派對，焦糖色的禮服搭配墨鏡登場，讓不少粉絲都感到十分驚喜。（圖／翻攝自Vanity Fair IG）
▲Rosé現身奧斯卡派對，焦糖色的禮服搭配墨鏡登場，讓不少粉絲都感到十分驚喜。（圖／翻攝自Vanity Fair IG）
有眼尖的粉絲發現，Rosé近期在每場公開活動上都戴著墨鏡，從上個月生日到米蘭時裝週，甚至到奧斯卡會後派對，都能看到她戴著墨鏡的身影。事實上，這副墨鏡同樣出自品牌Saint Laurent ，這副墨鏡是黑色的「SL 461 BETTY」，官網定價15,300元。

▲Rosé的IG頁面上，從上個月過生日起就有不少戴著墨鏡的照片。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲Rosé的IG頁面上，從上個月過生日起就有不少戴著墨鏡的照片。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲也有粉絲翻出Rosé在奧斯卡派對前脫下墨鏡的照片，證明Rosé並沒有「進廠維修」。（圖／翻攝自X）
▲也有粉絲翻出Rosé在奧斯卡派對前脫下墨鏡的照片，證明Rosé並沒有「進廠維修」。（圖／翻攝自Rosé IG）
也有不少粉絲翻到Rosé其實也有在奧斯卡派對中拿下墨鏡的照片，去對比過去的照片發現眼睛並沒有任何動過刀的痕跡，只能說，Rosé作為Saint Laurent的品牌大使，不惜背負著粉絲們的質疑，也要努力在推廣自家代言產品上下不少功夫。

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