00940之亂！解定存、抵押房搶買ETF　金管會出手盯上網紅行銷

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今日玉山證券已開出第一槍，宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。此外，也有銀行員在網路貼文形容這根本是「00940之亂」，自己工作的分行在鄉下，原本只想1天接待2、3個客戶，輕鬆領薪水，沒想到竟有一坨人衝進來要匯款，有阿姨要解掉100萬定存，也有大哥拿著房子權狀要來借款，還有年輕人拿提款卡問為何只能轉3萬，他買了10張怎麼辦？讓這名行員很傻眼，覺得不懂的人先搞懂再來買及匯款，根本是「00940」之亂，一天經手的匯款就破千萬元，很崩潰。
面對「00940之亂」，元大投信今日在銀行、證券正式對外營業前，也發出強調，00940是台股ETF，募集額度無上限，投資人可在募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，也可以在4月1日預計掛牌日透過各券商買進參與，也提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規劃個人財務決策。
面對ETF熱潮，金管會也研擬出手降溫。金管會主委黃天牧日前在立法院備詢也有表示，已針對「精進ETF監理措施」提出3面向、6大作法，後續將強化教育宣導，讓投資人更重視、了解自行購買的金融商品，並研擬適時推出主動型ETF與多資產ETF。
金管會官員也強調，就健全整體市場立場來看，投信與網紅合作行銷行為確實有必要強化管理，以避免網紅誤觸法規、誤導投資人，金管會也已請投信投顧公會研議強化自律規範，目前已在研議修正「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，擬增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律條款，預計今年底前完成。
根據現行投信投顧公會規範，投信事業透過網紅自媒體從事基金付費置入性行銷廣告，必須在廣告內容明顯揭露「某某公司贊助播出」等警語，讓投資人可清楚識別此為廣告行銷資訊。不過，考量ETF投資熱度攀高，今年底前將進一步強化網紅行銷管理自律規範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。