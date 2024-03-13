破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

00940之亂！解定存、抵押房搶買ETF　金管會出手盯上網紅行銷

▲台灣ETF規模正式突破4兆，近來更因00940開募再掀熱潮，甚至有人解定存。抵押房子也要買ETF，也讓金管會打算出手降溫，並盯上網紅行銷，年底前增訂強化自律規範。（圖／取自freepik）
▲台灣ETF規模正式突破4兆，近來更因00940開募再掀熱潮，甚至有人解定存。抵押房子也要買ETF，也讓金管會打算出手降溫，並盯上網紅行銷，年底前增訂強化自律規範。（圖／取自freepik）

記者顏真真／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）因巴菲特價值投資指標、月配息，再加上1股10元超低價，從3月11日起正式開募就立即股民吸引高度關注，開募兩天傳已湧入資金超過千億元，再掀全台搶購ETF熱潮，甚至傳出不少民眾想解定存、抵押房子來搶購00940，甚至搞不清楚怎麼狀況就搶著匯款，也讓銀行員快瘋了，經手匯款破千萬元。面對台灣ETF規模短短1年暴增逾1.5兆元，金管會也要出手降溫，多管齊下加強監理，也將強化網紅行銷管理，年前增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為自律規範等。

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00940一開募就引發各界關注，第1天就募超過600億元，不少網友還曬出自己投資匯款單據，更有不少人解定存、抵押房子來買00940。也由於想買00940的人潮眾多，富邦銀行門口直接放告示牌，國泰證、玉山證券、永豐金證券等多家券商網路塞爆，更有通路商私下笑說這檔ETF是幫券商、銀行通路作系統測試，還有臨櫃客服壓力訓練。

今日玉山證券已開出第一槍，宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。此外，也有銀行員在網路貼文形容這根本是「00940之亂」，自己工作的分行在鄉下，原本只想1天接待2、3個客戶，輕鬆領薪水，沒想到竟有一坨人衝進來要匯款，有阿姨要解掉100萬定存，也有大哥拿著房子權狀要來借款，還有年輕人拿提款卡問為何只能轉3萬，他買了10張怎麼辦？讓這名行員很傻眼，覺得不懂的人先搞懂再來買及匯款，根本是「00940」之亂，一天經手的匯款就破千萬元，很崩潰。

面對「00940之亂」，元大投信今日在銀行、證券正式對外營業前，也發出強調，00940是台股ETF，募集額度無上限，投資人可在募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，也可以在4月1日預計掛牌日透過各券商買進參與，也提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規劃個人財務決策。

面對ETF熱潮，金管會也研擬出手降溫。金管會主委黃天牧日前在立法院備詢也有表示，已針對「精進ETF監理措施」提出3面向、6大作法，後續將強化教育宣導，讓投資人更重視、了解自行購買的金融商品，並研擬適時推出主動型ETF與多資產ETF。

金管會官員也強調，就健全整體市場立場來看，投信與網紅合作行銷行為確實有必要強化管理，以避免網紅誤觸法規、誤導投資人，金管會也已請投信投顧公會研議強化自律規範，目前已在研議修正「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，擬增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律條款，預計今年底前完成。

根據現行投信投顧公會規範，投信事業透過網紅自媒體從事基金付費置入性行銷廣告，必須在廣告內容明顯揭露「某某公司贊助播出」等警語，讓投資人可清楚識別此為廣告行銷資訊。不過，考量ETF投資熱度攀高，今年底前將進一步強化網紅行銷管理自律規範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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