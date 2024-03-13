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巨星爆妊娠糖尿病　日後發生糖尿病機率高9倍！靠「這招」降風險

▲懷孕若發生妊娠糖尿病，患者產後血糖仍異常，日後轉為糖尿病的機率比一般媽媽高9倍。（圖／Pixabay）
▲懷孕若發生妊娠糖尿病，患者產後血糖仍異常，日後轉為糖尿病的機率比一般媽媽高9倍。（圖／Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）據傳曾罹患妊娠糖尿病，而墨西哥女演員莎瑪海耶克（Salma Hayek）則自爆一度苦於此症，另國內知名藝人陶晶瑩也曾被老公李李仁證實曾發生妊娠糖尿病，可見此症威脅性。醫師說，妊娠糖尿病患者的血糖若於產後仍異常，日後轉為糖尿病的機率比一般媽媽高9倍，因此產後追蹤務必落實，對健康更有保障。

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台北醫學大學附設醫院婦產部產科主治醫師傅皓聲說，妊娠糖尿病是婦女在懷孕期間發生葡萄糖耐受不良的狀態，主因是懷孕時胎兒成長需要各種荷爾蒙，如胎盤泌乳素、動情素及黃體素等，當荷爾蒙濃度逐漸升高，身體對胰島素的反應會下降，而當胰島素作用減少，糖尿病便可能發生。 

▲糖友需要定時定期監控血糖，過年過節容易放縱飲食更需要留意原本穩定的血糖有沒有大幅飆升！（圖／shutterstock）
▲妊娠糖尿病是婦女在懷孕期間發生葡萄糖耐受不良的狀態（圖／shutterstock）
傅皓聲表示，依據國內2021年7月至2023年6月孕婦產檢資料統計，發現異常率約 17.2%，大約每6人中有1人罹患妊娠糖尿病，而不少患者生產後碳水化合物耐受不良現象雖可恢復正常，但其中約1/3在產後篩檢仍呈現糖尿病或血糖代謝異常，這在未來約有40~70%可能罹患第2型糖尿病，風險是未患妊娠糖尿病者9倍。

針對治療，傅皓聲說，在妊娠期間需要胰島素治療的孕婦，恢復正常飲食後，應復原血糖監測，而初始胰島素劑量應為妊娠期間的一半，並根據監測結果調整劑量，而妊娠期間不需胰島素治療者，在產後雖可恢復一般飲食，但應避免高糖、高脂食物。 

此外，強烈鼓勵母乳哺餵，因哺乳可促進產後體重減輕，降低未來罹患糖尿病的機率，不過若已在使用胰島素的哺乳者，由於哺乳會增加卡路里燃燒，進而使血糖降低，因此應謹慎調整胰島素劑量。 

▲一位人妻親餵母乳，因為用髒衣服遭到婆婆嫌棄。（示意圖／取自免費圖庫 pixabay ）
▲哺乳可促進產後體重減輕，降低未來罹患糖尿病的機率。（示意圖／取自免費圖庫 pixabay ）
傅皓聲指出，所有妊娠糖尿病孕婦應於產後6~12週進行葡萄糖耐受篩檢，評估有無糖尿病、空腹血糖異常或葡萄糖耐受不良等狀況，若被診斷為糖尿病，應轉介至新陳代謝專科進行治療，而篩檢結果為正常者，仍建議每三年定期評估血糖狀況。 

若產後篩檢為空腹血糖異常或葡萄糖耐受不良者，建議進行營養治療、體重控制並加強運動，如經追蹤複檢仍未改善，應考慮藥物治療。

此外，曾罹患妊娠糖尿病的女性，再次懷孕時應主動告知產檢醫師，以便安排早期檢測，才能降低罹患風險。

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