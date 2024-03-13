破募集基金、ETF紀錄！「巨嬰」00940超過千億元在望：已達977億

00940之亂！民眾解定存、抵押房子瘋搶　玉山證急喊停賣

▲00940超夯，因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，民眾解定存、抵押房子瘋搶，累死金融機構，衍伸出「00940之亂」。（圖／擷取自Pixabay）
▲00940超夯，因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，民眾解定存、抵押房子瘋搶，累死金融機構，衍伸出「00940之亂」。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

00940超夯，因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，民眾解定存、抵押房子瘋搶，累死金融機構，衍伸出「00940之亂」，玉山證券今（13）日開出「關門第一槍」，宣布拒絕受理00940申購，元大投信發新聞稿表示，公司依法不得公告申購金額，市場傳任何銷售數字都非正式數字，提醒投資人評估風險再投資。

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元大台灣價值高息ETF（00940）昨（11）日開募，因主打高息、月月配與10元發行，引發投資市場轟動，募集首日金額達727億元，據悉，今日已達977億元，刷新國內募集基金、ETF紀錄，尚未正式掛牌上市，就已破千億，不少法人稱00940「巨嬰」。

然而，近期卻傳出「00940之亂」，不少民眾想解定存、抵押房子買00940，累死金融機構。

某銀行員在網路上貼文描述「00940」之亂，表示在鄉下分行上班竟有一坨人衝進來要匯款，其中包括婦人解定存100萬、拿房子權狀要借款的大哥、還有年輕人拿提款卡問為何只能轉3萬，他買了10張該怎麼辦，種種行為讓行員傻眼「不懂請先搞懂再來買跟匯啊！一天匯款破千萬，根本崩潰」，哀嚎這樣的亂象到底還會持續多久。

玉山證券今早開出「關門第一槍」，宣布拒絕受理00940申購，即日起不再讓顧客進件。

針對衍伸出來的亂象，元大投信說明，00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

00940為台股ETF，因此無募集額度上限，投資人可於募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，也可於4月1日預計掛牌日起透過各券商買進參與。同時，00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，分散個股風險並參與台股長期成長，建議投資人應以此作為投資評估。

00940自開募起市場討論度急速升高，包括各銷售機構多出現開戶、申購人潮，也有不少投資人分享個人透過解定存、解儲蓄險、申請貸款等方式進行資金調度以申購00940，包括從未進行證券開戶的投資人也亟欲投入。對此，元大投信未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議，並強調基金投資具有波動風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分了解產品特性，理性評估自身風險承受能力。 

元大投信持續提醒，高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向之產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。

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