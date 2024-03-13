00940之亂！民眾解定存、抵押房子瘋搶　玉山證急喊停賣

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然而，近期卻傳出「00940之亂」，不少民眾想解定存、抵押房子買00940，累死金融機構。
某銀行員在網路上貼文描述「00940」之亂，表示在鄉下分行上班竟有一坨人衝進來要匯款，其中包括婦人解定存100萬、拿房子權狀要借款的大哥、還有年輕人拿提款卡問為何只能轉3萬，他買了10張該怎麼辦，種種行為讓行員傻眼「不懂請先搞懂再來買跟匯啊！一天匯款破千萬，根本崩潰」，哀嚎這樣的亂象到底還會持續多久。
玉山證券今早開出「關門第一槍」，宣布拒絕受理00940申購，即日起不再讓顧客進件。
針對衍伸出來的亂象，元大投信說明，00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。
00940為台股ETF，因此無募集額度上限，投資人可於募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，也可於4月1日預計掛牌日起透過各券商買進參與。同時，00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，分散個股風險並參與台股長期成長，建議投資人應以此作為投資評估。
00940自開募起市場討論度急速升高，包括各銷售機構多出現開戶、申購人潮，也有不少投資人分享個人透過解定存、解儲蓄險、申請貸款等方式進行資金調度以申購00940，包括從未進行證券開戶的投資人也亟欲投入。對此，元大投信未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議，並強調基金投資具有波動風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分了解產品特性，理性評估自身風險承受能力。
元大投信持續提醒，高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向之產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。