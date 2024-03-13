肯德基蛋塔對手爆出來了！「1顆40元」排到凌晨2點　內行瘋吃這間

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除了該網友分享之外，近日也有專門開箱美食的Tik Tok創作者「吃吃霞」也到場朝聖，表示「這家店營業到凌晨兩點，連平日都大排長龍，被網友稱為是被蛋塔耽誤的豆漿店，排隊可以看老闆現做蛋塔跟油條，蛋塔皮雖然薄但是非常的酥脆，內餡也是超級多，蛋香濃郁且甜度低，另外包括小籠包會爆汁、蛋餅好吃到更勝於蛋塔、豆漿米漿一大碗只要25元，推薦給大家」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！蛋塔控的我真的要受不了了！我要去吃」、「蛋塔真的超級好吃！看一看又想去吃了」、「不要再報了....平常都已經要大排隊了哭哭」、「蛋塔真的超級好吃！這間推推」、「以前想吃時能輕鬆買到，自從一直被報導後，想吃時看到排這麼長的隊都直接打消念頭....」。
「曾家豆漿」評價超高！老饕封「被蛋塔耽誤的豆漿店」
事實上，這間「曾家豆漿」位於台北市中山區，營業時間是從17時至凌晨2時，仔細看其Google評價，該店家斬獲4.3顆星的高分，在最多人提及的餐點當中，包括「蛋餅」、「蛋塔」、「燒餅」、「煎包」以及「油條」等，店內其實「蛋餅」的呼聲比「蛋塔」還要更高，跟Tik Tok創作者「吃吃霞」的實測想法差不多。
不少吃過的老饕紛紛表示「不負盛名！不愧是被豆漿店耽誤的蛋塔店，蛋塔內餡真的是100分」、「這家除了蛋塔表現出色之外，蛋餅也是驚為天人」、「最近IG瘋狂出現的蛋塔，平日排隊大概等了半小時左右才買到，現烤出爐外酥內軟，不會死甜但外皮稍微比較油，值得排隊來吃」、「起初是同事介紹給我的，特別說這家蛋塔很好吃，跟肯德基有得拼，吃完之後覺得真的非常不錯，但大概是豆漿店85分、肯德基95分的對比哦！」
@eathafoodie差點以為是蛋撻專賣店，蛋撻好吃，蛋餅更好吃！不能接受蛋味的這家蛋撻可以pass。雖然排很長但大部分都是來外帶的，店家速度很快不會等太久。店內座位比較需要等（座位偏少） - #曾家豆漿 🍴台北市中山區錦州街123號 🕑17:00-02:00；週一二休 - 🔍分類搜尋 ▫️地區： #阿霞吃台北 #阿霞吃台北中山 ▪️種類： #阿霞吃小吃 #阿霞吃宵夜 ▫️店家： #阿霞吃曾家豆漿 - #taipei #taipeifood #台北美食 #台北晚餐 #台北宵夜 #台北小吃 #中山美食 #中山區美食
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