全家Fa點要到期了！怎麼兌最划算？網路攻略一次看

至於怎麼樣兌換點數才划算？全家Fa點兌換有很多方式，其中最多人選擇的，就是使用點數可以半價購買超過百種的商品，或是可以搭配指定點數直接免費兌換，像是雪糕、優格、洋芋片，甚至是衛生紙等商品，都可以做兌換與加價購買。
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另外，除了架上商品，全家Fa點還可以換精品與家電，用全家Fa點免費或是加價購MK精品包、KANGOL腕錶，或是65吋的4K顯示器、智能洗地機等精品與家電。
全家也攜手Pokémon GO規劃禮物盒活動，可扣點兌換遊戲序號，序號可兌換遊戲內虛寶與合作夥伴特別調查等專屬內容。另外，如果喜歡看漫畫、LINE TV等，也可以使用888點，免費兌換指定通路的優惠，像是LINE WEBTOON15枚回饋型代幣、籌碼K線APP14天專業版權限、LINE TV 14天VIP免費序號等，都可以用全家Fa點兌換。
如果沒有特別想要購買商品，民眾還可以捐出Fa點，全家特別開放了捐點做公益專區，只要打開APP，使用兌點趣將點數捐做公益，貢獻愛心之餘，還有機會抽到Let’s Café中杯經典美式1杯。累積了一年消費的全家Fa點，不管是折抵、兌換、加價購，還是熱心做公益，快點把握各種兌換渠道，別讓這一年的消費回饋就這樣錯過了！