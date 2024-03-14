爭鮮員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：根本是天才

全家Fa點要到期了！怎麼兌最划算？網路攻略一次看

▲全家便利商店所累積的Fa點，可以透過多途徑兌換好康。（圖／全家提供）
▲全家便利商店所累積的Fa點，可以透過多途徑兌換好康。（圖／全家提供）

生活中心／綜合報導

不少民眾都有累積點數的習慣，尤其是最常見的超商消費，以全家便利商店為例，透過點數可以兌換商品，或是參加加碼的禮物抽獎等等，不過點數也是有兌換期限，全家便利商店去年所累積的Fa點，兌換期限就到3/31，千萬不要讓消費回饋的點數，就這樣跟自己擦身而過了！

至於怎麼樣兌換點數才划算？全家Fa點兌換有很多方式，其中最多人選擇的，就是使用點數可以半價購買超過百種的商品，或是可以搭配指定點數直接免費兌換，像是雪糕、優格、洋芋片，甚至是衛生紙等商品，都可以做兌換與加價購買。

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▲全家Fa點提供百項商品可以免費兌換。（圖／品牌提供）
▲全家Fa點提供百項商品可以免費兌換。（圖／全家提供）
另外，也可以將累計的Fa點做為折抵超商代收費用，像是停車費、水電費、電信費、國稅等，或是直接折抵消費，每300點可以抵1元。甚至即日起至3/19，不分線上、線下結帳，只要兌換指定點數加價購商品，還可加碼抽10萬Fami錢包購物金。或是直接透過全家APP，參加「兌點刮刮樂」遊戲，可以使用3000點兌換張張有獎的刮刮樂卡，有機會獲得百元紅利金或是商品優惠券。

另外，除了架上商品，全家Fa點還可以換精品與家電，用全家Fa點免費或是加價購MK精品包、KANGOL腕錶，或是65吋的4K顯示器、智能洗地機等精品與家電。

全家也攜手Pokémon GO規劃禮物盒活動，可扣點兌換遊戲序號，序號可兌換遊戲內虛寶與合作夥伴特別調查等專屬內容。另外，如果喜歡看漫畫、LINE TV等，也可以使用888點，免費兌換指定通路的優惠，像是LINE WEBTOON15枚回饋型代幣、籌碼K線APP14天專業版權限、LINE TV 14天VIP免費序號等，都可以用全家Fa點兌換。

▲如果喜歡看漫畫、LINE TV等，也可以使用888點，免費兌換指定通路的優惠。（圖／品牌提供）
▲如果喜歡看漫畫、LINE TV等，也可以使用888點，免費兌換指定通路的優惠。（圖／全家提供）
▲全家也攜手Pokémon GO規劃禮物盒活動，可扣點兌換遊戲序號。（圖／品牌提供）
▲全家也攜手Pokémon GO規劃禮物盒活動，可扣點兌換遊戲序號。（圖／全家提供）
如果沒有特別想要購買商品，民眾還可以捐出Fa點，全家特別開放了捐點做公益專區，只要打開APP，使用兌點趣將點數捐做公益，貢獻愛心之餘，還有機會抽到Let’s Café中杯經典美式1杯。累積了一年消費的全家Fa點，不管是折抵、兌換、加價購，還是熱心做公益，快點把握各種兌換渠道，別讓這一年的消費回饋就這樣錯過了！

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