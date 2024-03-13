社工上銬惹議！北市警局長：「戒具外露」偵查隊長遭處分申誡1次

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昨天檢調搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊，不過移送時，女社工遭上銬的畫面，引發社會大眾質疑。
台北市警察局長張榮興今天下午大動作召開記者會，向各界致歉。張榮興指出，上銬屬於依法執行職務，不過因為陳姓社工當時移送地檢署，被媒體拍攝到手銬外露，所以才會依照規定將會有處分，
張榮興說明，使用戒具不當部分，在於陳姓社工移送地檢署接受複訊，被媒體拍攝到有上銬到畫面，確實在執行《拘提逮捕解送使用戒具實施辦法》第6條，使用戒具時，除應遵守比例原則，不得逾必要之程度之，另應注意之第2項「必免公然暴露使用之戒具」，所以依規定處份偵查隊長申誡1次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110