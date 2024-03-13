1歲童慘遭兒盟保母虐死案！女社工涉2罪移送北檢　上銬畫面曝光

社工上銬惹議！北市警局長：「戒具外露」偵查隊長遭處分申誡1次

▲北市1歲嬰遭虐死案，警方對陳姓社工上手銬挨轟，北市警局長張榮興今（13）日下午召開記者會說明。（圖／記者葉政勳攝影）
▲北市1歲嬰遭虐死案，警方對陳姓社工上手銬挨轟，北市警局長張榮興今（13）日下午召開記者會說明。（圖／記者葉政勳攝影）

記者孫唯容／綜合報導

台北市一名年僅1歲半的男嬰，在等待收養期間由兒福聯盟媒合劉姓保母姐妹照顧，豈料卻慘遭凌虐致死，昨（12）日負責訪視的陳姓女社工被依偽造文書、過失致死罪移送偵辦，不過過程中有不少民眾認為警方上銬違反比例原則；對此，北市警局長張榮興表示，陳姓社工依照法規上戒具，不過帶隊隊長沒有審酌當事人的情形，由於戒具外露，導致帶隊偵查隊長處分申誡一次。

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據了解，男嬰在2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入，不過劉女否認施暴，辯稱是男嬰是自己跌倒撞傷，至於斷牙則是因有磨牙習慣造成。

▲陳姓社工上銬畫面曝光。（圖／讀者提供）
▲陳姓社工上銬畫面曝光。（圖／讀者提供）
昨天檢調搜索兒福聯盟辦公室，並將涉案社工帶回調查，搜索範圍包括辦公室及社工住家，搜扣內容包含相關文件紀錄及社工的筆電電腦和手機等電磁紀錄，全案朝偽造文書罪、過失致死罪擴大偵辦，陳姓女社工列為被告，訊後移送北檢複訊，不過移送時，女社工遭上銬的畫面，引發社會大眾質疑。

台北市警察局長張榮興今天下午大動作召開記者會，向各界致歉。張榮興指出，上銬屬於依法執行職務，不過因為陳姓社工當時移送地檢署，被媒體拍攝到手銬外露，所以才會依照規定將會有處分，

張榮興說明，使用戒具不當部分，在於陳姓社工移送地檢署接受複訊，被媒體拍攝到有上銬到畫面，確實在執行《拘提逮捕解送使用戒具實施辦法》第6條，使用戒具時，除應遵守比例原則，不得逾必要之程度之，另應注意之第2項「必免公然暴露使用之戒具」，所以依規定處份偵查隊長申誡1次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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