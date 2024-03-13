惡保母好可怕！剴剴案非首例另3起虐童案很揪心 兇手全都逃死

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2019年桃園市一名6個月大的男嬰才剛被送往保母住處，就慘遭不詳虐打，使男嬰右側顳頂部皮下血腫、右側頂骨骨折、雙側硬腦膜下腔血腫、蜘蛛膜下腔出血等等狀況。該保母當下不叫救護車，反要求家長自行將孩子送醫，男童經歷30天急救，最終仍死於多重器官衰竭。
桃園地院將蔡姓保母依成年人故意對兒童犯傷害、過失傷害及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪分別判刑，應執行有期徒刑8年6月。
2.2020年於台北照顧一名3歲男童的三位保母因未收到保母費，合力毆打、踩踏腹部，同樣導致男童身亡。
2020年期間，劉女與張男夫妻檔受託照顧一名3歲男童，卻因未收到2萬4000元的保母費，對男童暴力出氣，不只不給飯吃、還多次以衣架毆打、用腳踩踏腹部，導致男童因顱内慢性腦膜下腔出血、肝胰臟挫裂傷併出血、腹血，終因中樞神經衰弱、出血性休克死亡。
父母得悉後，提起刑、民事告訴，夫妻檔被依對兒童傷害致死罪判刑11年8月與12年4月；民事部分，高等法院考量父母長時間未注意兒子遭凌虐，有過失，日前判獲償284萬餘元。
3.2021年均領有保母證照的陳姓與蔡姓夫妻虐待3歲男童長達10天致死。
2021年7月同樣發生一起保母虐童案，住台南市東區、均領有保母證照的陳姓與蔡姓夫妻受委託，全天照料剛滿2個月大的男嬰。不料保母陳男疑因獨力照顧數名嬰兒、負擔大部分家務，身心壓力沉重，長達10多天虐待該男嬰，多次用力抓握男嬰小腿向外扭轉、用力凹折腳底板、揉捏腳趾關節，還在男嬰平躺時，多次抓握其雙腳用力拖動身體，將其移到嬰兒床或地面時，多次拋落床上或地面，致男嬰出現癲癇、發展遲緩。
台南地院依故意傷害致重傷罪，重判這對保母夫妻各9年有期徒刑。