56歲伊能靜開箱夢幻粉紅愛馬仕包！「總價破千萬」遭狂酸：賠錢貨

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▲半百伊能靜奇蹟凍齡。（圖／翻攝自工作室伊能靜微博）
伊能靜日前在小紅書上傳一段影片，只見她身穿粉紅套裝，坐在床上，面前擺滿了粉色系名牌包，有香奈兒、愛馬仕等等，總價超過百萬元，她也承認自己熱愛粉紅色，歡迎大家來到她的粉色城堡，更直言其實越成熟的女性越適合粉紅色，「大人的粉紅色是充滿力量和獨立的」。
然而影片曝光後，卻有廣大網友不領情直呼，「這種顏色款式不保值」、「我是女人嗎？怎麼看到這些感覺亂死了，毫無美感」、「錢多到沒處花，盡買一些沒用的東西！」、「然而到二奢，粉色根本賣不出價格」、「一堆又土又沒用的」，也有人緩頰，認為名牌包就是自己喜歡才會買，「一群人說她買的包都是不保值的，她不需要保值啊，她又不賣，怎麼想的你們」。
事實上，伊能靜先前才開心慶祝生日，更換上豪華的蓬裙禮服，直接在維多利亞風格的房間內喝起下午茶，不改浪漫本色當小公主，當時也曾引來網友批評她「阿姨裝嫩」，但伊能靜仍然瀟灑做自己，絲毫不受外界評論影響，正面態度圈粉無數。
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