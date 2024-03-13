自由車環台賽／澳洲車手Bettles衝線奪冠 中華隊杜志濠排名23最佳
在2024國際自由車環台公路大賽的激烈角逐中，今（13）日比賽來到第四站南投縣，全程165.57公里的山路賽段，成為本屆賽事單站距離最長的一站。最後形成14人領先集團競輪，泰國盧賈伊車隊車手Carter Bettles率先衝線，以3小時55分鐘39秒，拿下單站冠軍；而象徵最高榮譽的黃衫也易主，由西班牙科恩製藥車隊Ivan Cobo逆轉搶下黃衫。
記者路皓惟/南投報導
賽事起點設於南投縣政府，途經名間、集集、水里、魚池、國姓、草屯鎮，最後終點日月潭，其中水里坡成為關鍵，經過100多公里的長途耐力賽之後，車手們進入了台21線的日月潭公路爬坡段，一直到達789公尺高的玄奘寺，最後14人領先集團決勝，終點前300公尺澳洲快取車隊發動攻擊，Carter Bettles抓住機會率先衝線，一舉拿下單站冠軍。
雖然中華隊受到首站主集團摔車波及影響，五虎將少了隊長盧紹軒與李冠賢，剩下杜志濠、張誌盛和吳之皓3人，但杜志濠表現出色，今天在水里坡發動攻勢突圍，最終以3小時56分42秒的成績完賽，排名第23，是中華隊、台灣選手的最佳成績。
杜志濠在賽後表示：「今天回血比較多，因為第一站（台北市）被撞到差很多，還好今天有騎出應有的表現。看到隊長盧紹軒前兩站帶傷上陣，雖然沒有完賽，但有被他激勵到，帶著他的份一起騎，我也覺得就是今天了。」
中華隊總教練黃顯熙對於杜志濠的表現給予高度評價，「杜志濠表現沒話說，在水里坡開第一槍，證明了對手也沒有這麼可怕。這次水里坡速度很快，比平常集訓練習快很多，集訓時抓13分多，這次12分多，突破了最佳成績。」
第四站落幕，總成績冠軍黃衫確定易主，由西班牙科恩製藥車隊Ivan Cobo拿下，他今天跟著領先集團衝線，總成績11小時54分41秒，僅領先第二名的小石祐馬2秒，顯示出競爭的激烈程度。
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