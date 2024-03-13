特企／《蔚藍檔案》大運動會「晄輪大祭」再開！新角色熱情登場！

「亞都梨(應援團)」是隸屬於「千年科學學園」內「工程師部」的前鋒學生，特選招募將進行至3月20日。「亞都梨(應援團)」使用「EX技能：禮砲洗禮」時，可對扇形範圍內的敵人造成攻擊力比例的傷害。此外，隸屬於「格黑娜學園」內「美食研究會」的「羽留奈(體育服)」也將於3月21日開放招募。「羽留奈(體育服)」是振動攻擊類型的特殊學生，使用「EX技能：美食家的提議」時，可使圓形範圍內的４名我方移動至指定位置並恢復治癒力比例的體力。
本次復刻的活動劇情依序為前夜祭「On Your Mark @ millennium」以及奇普托斯大運動會「晄輪大祭」當日的「Get Set, GO!」。完成活動劇情的第一關，各別可獲得「響(應援團)」、「蓮實(體育服)」。本次改版同時進行的還有進行至3月21日為的「乃愛」與「詠葉(應援團)」特選招募，以及只有這段期間才能獲得的「優香(體育服)」與「瑪麗(體育服)」特別特選招募，將持續進行至4月2日上午9點59分。
Nexon為了讓玩家們有參與大運動會的沉浸體驗，還啟用了能即時掌握賽況、場邊花絮、美食情報等各種消息的「晄輪大祭實況轉播網頁」，並於4月1日前在官方YouTube頻道進行各個競賽項目的獲勝選手預測投票活動。除了能從每個競賽項目投票各自獲得「青輝石」200個外，選手們的介紹與訪問影片也增添了幾分慶典氣氛。
不僅如此，官方在本次改版也推出了提供特別趣味的2種迷你遊戲。首先是「狂奔！！奇普托斯式體能訓練！」，可以操控「堇」或「白子」在高樓大廈上跑酷，根據獲得的能量飲料數量可以達到更高的分數。3月20日的「快攻！！奇普托斯排球錦標賽！」則是首次亮相，玩家們可以操控「優香」與「蓮實」進行排球比賽。更多有關《蔚藍檔案》新角色「亞都梨(應援團)」更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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