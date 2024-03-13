韓國「削球公主」徐孝元爆冷勝鄭怡靜！被封桌壇女神 已成稀有種
世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站，台灣球員今（13）日在單打項目的發揮不順，「桌球教父」莊智淵和台灣一姐鄭怡靜皆是先盛後衰、分別輸給韓國新興選手趙大成和「削球公主」徐孝元，無緣晉級16強。身為老將的徐孝元，使用近年較少見的削球打法，節奏上和一般選手比較不一樣。也因為她特別的長相出眾，因此雖然近年國際賽出場機會較少，但還是有很多球迷。
記者黃建霖/綜合報導
鄭怡靜過去對上徐孝元，生涯交手戰績佔上風，以7勝3敗領先，而且後者近年因為韓國天才少女申裕斌崛起，出賽機會變少，世界排名下滑到53，削球手在當今不強調旋轉的桌壇上又不吃香，實力不若當年。
不過今天徐孝元在對鄭怡靜處於對戰7連敗的劣勢下，卻有出色發揮，雖然首局以7:11 輸掉，但之後她連扳3局，以11:7、11:5、12:10取勝，淘汰鄭怡靜、拿下女單16強門票。
36歲的徐孝元是有名的桌壇女神，當年還有韓國時尚雜誌邀請她當模特兒，被球迷譽為「韓國桌壇第一美女」，削球的獨特打法以及高顏值，讓她吸引了不少粉絲。
去年杭州亞運是徐孝元生涯第3次參加，她也表明會是自己最後一次參賽，最終她幫助韓國女團拿下一枚銅牌。事實上徐孝元因為是削球手，不好配雙打，單打現在又有申裕斌，她的地位也下降很多了。韓國隊會帶她，一方面是她的經驗，一方面則是她打削球，很多選手沒碰過，在團體戰中擔任後面的點位，可能會有奇效。
就如同如今打削球的大部份選手一樣，徐孝元也不是純削，也會透過反攻增加侵略性和變換節奏，不過她本身削球的旋轉變化不多，可能缺少一些玩球的靈性，這也是她面對一些抓到節奏的暴力打法選手時，沒太多辦法的原因。
由於如今桌壇球的材質和球拍套膠技術改變，如今球的旋轉已經不如過往那般重要了，更強調近台球速，削球手培養困難，需要養成的技術多，慢慢退出舞台是歷史必然，仍存在於桌壇的極少數，也不是打純削球，這個技術確實少見。徐孝元年紀也不小了，且看且珍惜。
而在男單32強戰，莊智淵面對南韓世界排名58的21歲小將趙大成，後者此前剛剛以3:1爆冷擊敗巴西世界排名第7的好手Hugo Calderano，這一場莊智淵不敵對手凌厲攻勢，以11:9、3:11、6:11、8:11敗下陣來。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁