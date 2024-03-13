韓國「削球公主」徐孝元爆冷勝鄭怡靜！被封桌壇女神　已成稀有種

而在男單32強戰，莊智淵面對南韓世界排名58的21歲小將趙大成，後者此前剛剛以3:1爆冷擊敗巴西世界排名第7的好手Hugo Calderano，這一場莊智淵不敵對手凌厲攻勢，以11:9、3:11、6:11、8:11敗下陣來。