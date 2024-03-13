快訊／F.I.R.阿沁嫩妻花花染毒！住處搜出大麻 「我們一起面對」
F.I.R.成員阿沁（黃漢青）最近單飛，11日舉辦新歌發表會，結婚10年的老婆花花（李汶靜），帶著兩個可愛女兒一起為爸爸慶生祝福，未料今（13）日傳出花花染毒一事，據《Ettoday新聞雲》報導，警方執行全國安居肅毒專案，在這波拘提行動中，在花花的台北市住處搜索到二級毒品大麻，依法將她帶回警局偵訊。阿沁回應《NOWnews今日新聞》：「因為早上我出門開會，開完會才回家，才知道警察有來。我現在也正在了解發生什麼事。花花是我太太，有什麼事我們會一起面對。」
記者江芷稜／綜合報導
花花過去是兼職模特兒，在節目《康熙來了》、《大學生了沒》打開知名度，一度受邀當練習生，在友人介紹下認識阿沁，讓一直都是F.I.R.粉絲的她相當興奮。她大學時期曾遭同學們霸凌，導致引發憂鬱症，靠著聽F.I.R.的歌曲調適心情，感覺自己被救贖，認識阿沁後又發現他本人很陽光、正能量，漸漸走出傷痛，2014年兩人就步上紅毯。
44歲的阿沁比花花年長14歲，交往沒多久就結婚，花花當時僅21歲，一直為家庭付出照顧孩子，婚後還染上厭食症，體重掉到29公斤，讓人相當擔心。這幾年夫妻買下6000萬大安區豪宅，阿沁說，最感謝的就是老婆花花，「她總是無怨無悔地為家庭犧牲付出，照顧好我們的兩個寶貝，因為工作我常常飛來飛去，不在她身邊，她為了不讓我太辛苦，仍然不停的接工作、代言、經營自媒體等，一起分擔家計，真的很謝謝她。」一家四口生活相當幸福，未料染上毒品，讓外界相當訝異！
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