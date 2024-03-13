惡保母虐童不該全怪社工！學者點出訪視重點、政府提供醫生會診

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外界質疑兒盟社工每個月訪視1次，期間訪視3次難道都沒有發現異狀？看到照片中從剛去保母家時還白白嫩嫩臉帶微笑，不到3個月，剴剴拍照時表情和眼神已經明顯呆滯、嘴角下垂，甚至開始出現傷勢，仍相信保母聲稱男童自己撞傷造成，認為社工警覺性、敏銳度不足。
該事件發生後，新北市社會局、兒盟皆承諾會加強服務中的兒童訪視頻率，避免憾事再次發生。
楊金寶說，安置特殊境遇家庭孩子，其實很辛苦，與其苛責社工、保母等個人作為，更應該去思考制度的改善，首先，比起增加訪視頻率，更應該有分級訪視的概念、社工要知道訪視看什麼，否則每個月去看10次，也看不出問題。
楊金寶表示，新收的個案通常1個月內就要去看1次，觀察保母與孩子彼此適應狀況，若發現疑點或是孩子的弱點，就要加強訪視，如孩子身高體重有無符合生長曲線、留意有沒有打預防針、發展是否緩慢、身上有無傷痕，或是這次去看，發現和上一次的狀態不同，有弱化、退化的情形等，不同層級要有不同的訪視頻率。
楊金寶提到，但這也和社工的敏感度有關，政府、機構應該設立訪視重點，讓社工及保母知道訪視要看哪些面向，而不是只聽保母的陳述，包括孩子的日常飲食、睡眠、環境等等，甚至是孩子的情緒變化、外觀、是否有莫名掉髮、起疹子、適應狀況，還有保母和孩子的互動，平常有講故事、帶出去玩，給予不同的活動刺激嗎？若有新舊傷痕，應該要抱起孩子，稍微翻看、檢查一下，這個並非懷疑保母虐童，而是站在彼此合作的立場，詢問是否需要協助，如孩童經常跌倒，可能是有生病、發展遲緩，就能引進醫療資源。
楊金寶說，第三點就是讓更多人一起幫忙看孩子，除了保母、社工外，政府也應編列預算，給予醫生出勤、諮詢費用，當孩子遇到狀況時，導入醫師會診的制度，讓兒科醫師一起加入，幫忙評估、診療；對於24小時照顧的保母，也要提供心理諮商、適應評估等，不該讓保母獨吞所有照顧責任與情緒。
楊金寶表示，往往兒虐事件發生後，大眾都會忙著檢討直接照顧的人員及受託單位，但她不願意多加苛責，因為她擔憂兒童保護工作會更缺工。
她也提到，緊急安置的兒童，常常是突然離開熟悉環境、在沒有做好心理準備的情況下被帶離，初期恐有適應困難，但保母必須24小時、全年無休的照顧與陪伴，雖然有收費，但保母也是人，難免會有情緒、壓力；一般的托育狀況，還會有父母輪番照顧，或至少能有更多討論、分擔分享，但這類緊急安置的兒童卻比較困難，父母都不在身邊，照顧起來，也較無法有成就和滿足感，事前評估合格，也只是因為沒有碰到真實的情境。她呼籲，所有照顧孩子的人都會有情緒勞務的疲憊、匱乏，都需要給予更多支持。
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