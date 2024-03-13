保母虐童案女社工慘遭上銬！社會風向翻轉　呂秋遠揭「業界困境」

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社工「薪酸」無人知！業界陋習曝光：錢還要回捐
呂秋遠指出，社工們大多受雇於各種社會福利機構，少部分在政府機構上班，他們的工作時數、情緒勒索與承擔壓力，高到可怕；他們的薪資與福利，低到驚人。這種「社工幫助弱勢者」的情形，簡稱「近貧幫助赤貧」。工作時數，就不用多說了，八小時是異常，十四小時是正常。但他們不只要處理日常的救援、訪視、審查、堆積如山的報表與文書工作（長官要看績效），還包括下班以後，半夜緊急被召回，號稱「社會安全網的最後一道防線」。
一旦有弱勢者自殺、情緒障礙行兇殺人，就是社會安全網破洞，也就是社工有破洞，社工為什麼沒有守住最後一道防線？情緒勒索，就是開賓士車領不到補助的人，會對他們破口大罵、因為法規問題無法滿足對方的期望，因此威脅要帶全家去死，或是詛咒社工全家去死，乃至於怎麼樣都不願意工作，只想要領取想要的社會補助、物資，領不到就威脅社工，這些都是社工們的日常。
遇到家暴案件的施暴者，拿刀子放在背後，他們得擋在第一線，沒有防彈衣、公權力可以保護他們，他們做了比「應該」還要多的事、承擔比「應該」還要多的情緒、上了比八小時還要多的班，他們平均薪資是三萬五千元上下。
甚至在某些機構雇主的要求下，社工他們的薪水是得要回捐的。所謂的回「捐」，就是因為機構的經費不足，希望社工可以把專案補助裡的薪水，「捐」回去給機構，號稱可以「讓機構可以請更多人、做更多事」。不回捐，就解雇，所以，做不完的事情、背不完的情緒、捐不完的薪水。
薪資回捐，這種陋習由來已久，而這不會是社工遇到的最艱難困境而已。他們犧牲自己的時間，為我們照顧社會上沒人關心的邊緣人，但是所得微薄、壓力倍增，而這種不成文的回捐體制，卻繼續蠶食社工的心力。
社工被控「過失致死」、「偽造文書」！上銬究竟合不合理？
呂秋遠律師指出，許多人可能會覺得，上銬有什麼了不起的？社工就算很辛苦，那又如何？就可以犯法嗎？有犯罪嫌疑，不等於一定有犯法。否則如果有人對我們提告，我們到警察局做筆錄，警察是不是也可以直接上手銬？這位社工，沒有自傷、傷人的情況，也沒有暴力傾向，根據執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法的規定，是沒有上銬必要的。更何況檢察官告知的罪名，都是五年以下有期徒刑的輕罪，在不顧及被告可能無罪的名譽下，讓媒體公開拍攝她上手銬的畫面，這是為了什麼？
交保三十萬，更是誇張的數字，要求一個社工繳出將近一年的薪水擔保她日後出庭，為的是什麼？事隔已經三個月，電腦等設備都已經扣走，又有什麼可能可以串供？對一個可能涉犯偽造文書的社工上手銬，而且讓媒體全程拍攝，用意何在？種種作法，就是一種移轉群眾憤怒到社工身上的手段。
呂秋遠認為，就算社工可能在訪視上有疏失，甚至嚴重一點，她沒有進行訪視（這都還沒有證實），應該要檢討的問題，可能是案件量是不是過高，導致她便宜行事，是不是經驗不足，應該要增加人力在訪視上，包括無預警訪視的設計、搭配兩名社工的人力，乃至於減少沒必要的文書量、增加薪資與該給的加班費，組織設計架構有沒有要再加強的地方。
她如果有涉及業務登載不實，當然應該要接受法律制裁，只是還沒審判，就讓她上手銬，公開暴露在所有媒體之前，照片、背景、名字，各種方法手段，就是彷彿要置她於死地。那麼請問，這個孩子，到底是誰動手的？過程中，到底有多少單位、人員能注意、能救而沒救？出了事，好像其他單位都沒事，大家以批評社工、肉搜個人為發洩情緒的目的，檢調單位也樂於配合，這樣好嗎？
社工讓我們，不是只有一個人，但是我們現在卻讓這位社工，在沒有任何確定判決前，變成一個萬民聲討的罪人。然後我們都要求社工有愛心有耐心，愛心是能吃膩？還是高層都把社工當作良心給吃了？要求社工要承擔最後責任，我們給了社工什麼，要加稅、要捐款、要修法，各位願意嗎？
目睹社工遭上銬！「未來生力軍」震撼萌生轉行念頭
本次北市1歲男童遭保母虐待案件引發全台關注，但昨（13）日社工遭上銬的一幕，也讓許多仍在就讀社工系的年輕生力軍，紛紛在網路上吐露心聲：「或許社工有失職的部分，但為何要在全國人民面前被上銬呢」、「現在的民眾只是想為自己的憤怒找一個宣洩對象，真的有人在乎背後有什麼原因嗎」、「社工真的是一個會被無限上綱的工作」、「社工人力短缺已經是常態，過低的薪資加上高壓的工作讓留下來的人已經夠少了」、「我是讀社工系的，看到這次事件後，真的有想要轉系的念頭」。
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