陶晶瑩遭問「對麻辣燙還有陰影嗎」！笑曝好友孫燕姿互動：很可愛
藝人陶晶瑩今（13）日出席「Crazy Momoment 瘋陶秀」記者會，沒想到還請來大咖歌手孫燕姿拍攝影片助陣，讓陶晶瑩相當感動，也分享兩人近期在新加坡的趣事，原來有次孫燕姿的經紀人特別帶她們去品嚐當地一間超級好吃的麻辣燙，結果在吃之前，對方還偷偷地詢問，「現在對麻辣燙還有陰影嗎？」讓陶晶瑩哭笑不得，覺得很可愛。
記者詹鎰睿／台北報導
面對好友孫燕姿給的驚喜，陶晶瑩坦言有嚇到，完全不知道對方會特地錄影片送她，「剛看了很感動啊！她是一位很低調的女生，又要顧小孩！」也謝謝其他女神好友們的禮物。
雖然有看到孫燕姿與妹妹之前鬧翻的新聞，但陶晶瑩表示，自己沒有去多問，反而認為孫燕姿的經紀人比較可愛，「他們有次帶我去新加坡一棟商場吃飯，叫我先去座位上等，結果送上來是一份素的麻辣燙！」
由於才剛剛發生「辣杯杯」的糾紛，孫燕姿的經紀人竟偷偷貼在陶晶瑩耳邊詢問，「妳現在還會對麻辣燙有陰影嗎？」讓陶晶瑩哭笑不得，趕緊解釋「我不會啦！」
不過，陶晶瑩也分享，目前除了小兒子在新加坡唸書以外，在美國完成高中學業，正在等待大學放榜的大女兒，也有意到新加坡學校就讀，不禁感嘆，「在新加坡的學費比美國少很多耶，在美國讀1年要9萬美金，等於在新加坡讀6年！」對於孩子們的未來規劃，陶晶瑩費盡心思，甚至在今年1月就找好新加坡的房子，方便居住。
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