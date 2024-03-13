《周處除三害》陳桂林吃豐米便當！網友挖出 滷排骨便當明天開賣
國片《周處除三害》在中國盛大上映後票房大賣，連帶劇中阮經天飾演的男主角陳桂林大啃的滷排骨便當也受到矚目，更有長期在台灣居住的中國男子也特地拍片放在小紅書吃播開箱，原來該便當店就是在桃園新竹有相當多分店的「豐米便當」。事實上豐米便當目前有不少店面皆改為二代店，包裝用料已不同，但因為此款桂林仔吃的滷排骨便當太紅，新竹兩家直營二代店也將於明天推出原汁原味的經典款。
記者葉盛耀/綜合報導
《周處除三害》在一開場時的情節，就已帶到阮經天飾演的男主角陳桂林（桂林仔）一邊說話一邊大嗑便當，因為吃相可能太誘人，一位長居台灣的中國網友RACHE，特地根據劇中出現的畫面「豐米便當」而循線找到這款排骨飯，並在小紅書平台開箱，親自分享試吃心得。他也透露該店是台灣便當連鎖店，並提到「100元有找，能給到這樣的主菜，在現在看已滿有CP值。」
此舉讓該款便當不僅在大陸爆紅，台灣人也紛紛搶著購買。事實上，豐米便當現在已推展到二代店，不僅強調配菜絕不選電話線海帶也不會有三色豆，而且也改成可以微波加熱的便當盒。但如今因應該款滷排骨便當爆紅，業者也決議二代店也將開賣此款便當，並於臉書公布，明（14）天開始，豐米便當二代店的新竹兩家直營店包含新竹光華店、竹北縣政店，都將開賣這款最經典包裝的便當。
豐米二代兩家直營店資訊：
新⽵光華店
新竹市北區光華東街45號
(03)533-3734
⽵北縣政店
新竹縣竹北市縣政二路187號
(03)558-3434
另外，全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，而近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」，也確定重磅回歸。